"Молокия" обеспечит 10% потребления энергии из возобновляемого источника: какого именно

Производитель молочных продуктов “Молокия” внедряет на Тернопольском молзаводе проект возобновляемой энергетики. Сейчас компания строит солнечную электростанцию, которая в будущем покроет около 10% ее годовой потребности в электроэнергии, рассказал совладелец компании Виталий Ковальчук.

Также в долгосрочной перспективе производитель рассматривает и другие варианты обеспечения энергоресурсами: сжигание торфа и ветряную энергетику.

"Самые интересные для нас технологии — те, которые используют газ, электроэнергию и тепловую энергию, выделяющиеся во время производства. В это направление мы будем инвестировать, но не в 2025 году", — уточнил Виталий Ковальчук.

"Молокия" начала перестройку котельной завода на альтернативные энергоносители еще в 2014 году. Сейчас для производства пара Тернопольский молзавод может использовать энергию газа, древесины или жидкого топлива. Для работы при отключениях электроснабжения предприятие имеет запасные дизель-генераторы, позволяющие краткосрочно обеспечить производство.

Чтобы снизить влияние отключений электроэнергии за время полномасштабной войны с РФ, компания создает запас готовой продукции на складах.

"В последние годы ситуация в энергетике была непростой, но критической угрозы для компании не возникло. Для уменьшения рисков "Молокия" запустила линейку ультрапастеризованного молока, позволяющую нам быть представленными не только в холодильниках торговых точек, но и на обычных полках", — констатировал собеседник издания.

Ультрапастеризованное молоко при производстве проходит температурную обработку при 140 0 С в течение 2-3 секунд, в результате чего в нем погибают все микроорганизмы. Продукт можно несколько месяцев хранить до первого открытия, что позволяет употреблять его в условиях длительных отключений света, или для поездок на природу и отдых.

Полный разговор с Виталием Ковальчуком о положении дел в молокопереработке — читайте в интервью " ЕС будет заинтересован получать из Украины сырое молоко, а не развивать здесь переработку ".

"Молокия" — украинская семейная компания, с 1999 года занимается производством молочных продуктов на территории бывшего Тернопольского молзавода, а также их дистрибуцией. Ее ассортимент превышает 80 позиций. Компания сотрудничает с большинством продуктовых ритейлеров, поставляет продукцию в заведения HoReCa. Имеет 11 филиалов, розничные магазины и широкую дистрибьюторскую сеть. Зарубежные рынки сбыта: ЕС, Великобритания, США, Китай, страны MENA.