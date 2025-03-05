"Молокія" забезпечить 10% споживання енергії з відновлюваного джерела: якого саме

Виробник молочних продуктів “Молокія” впроваджує на Тернопільському молзаводі проєкт з відновлюваної енергетики. Зараз компанія будує сонячну електростанцію, яка в майбутньому покриє близько 10% її річної потреби в електроенергії, розповів виданню Delo.ua співвласник компанії Віталій Ковальчук.

Також у довгостроковій перспективі виробник розглядає і інші варіанти забезпечення енергоресурсами: спалювання торфу та вітроенергетику.

"Найцікавіші для нас — технології, що використовують газ, електроенергію та теплову енергію, які виділяються під час виробництва. У цей напрям ми будемо інвестувати, але не у 2025 році", — уточнив Віталій Ковальчук.

"Молокія" почала перебудову котельні заводу на альтернативні енергоносії ще у 2014 році. Зараз для виробництва пари Тернопільський молзавод може використовувати енергію газу, деревини або рідкого пального. Для роботи під час відключень електропостачання підприємство має запасні дизель-генератори, які дозволяють короткостроково забезпечити виробництво.

Щоб зменшити вплив відключень електроенергії за час повномасштабної війни з РФ, компанія створює запас готової продукції на складах.

"Останні роки ситуація в енергетиці була непростою, але критичної загрози для компанії не виникло. Для зменшення ризиків “Молокія” запустила лінійку ультрапастеризованого молока, що дозволяє нам бути представленими не лише в холодильниках торгових точок, а й на звичайних полицях", — констатував співрозмовник видання.

Ультрапастеризоване молоко при виробництві проходить температурну обробку при 1400 С протягом 2-3 секунд, внаслідок чого в ньому гинуть усі мікроорганізми. Цей продукт можна кілька місяців зберігати до першого відкриття, що дозволяє споживати його умовах тривалих відключень світла, або для поїздок на природу і відпочинок.

Повну розмову з Віталієм Ковальчуком про стан справ в молокопереробці — читайте в інтерв'ю "ЄС буде зацікавлений отримувати з України сире молоко, а не розвивати тут переробку".

"Молокія" — українська сімейна компанія, з 1999 року займається виробництвом молочних продуктів на території колишнього Тернопільського молзаводу, а також їх дистрибуцією. Її асортимент перевищує 80 позицій. Компанія співпрацює з більшістю продуктових ритейлерів, постачає продукцію в заклади HoReCa. Має 11 власних філій, роздрібні магазини та широку дистриб'юторську мережу. Закордонні ринки збуту: ЄС, Велика Британія, США, Китай, країни MENA.