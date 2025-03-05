Для стабільної роботи молочна галузь має виконувати чотири правила, — Віталій Ковальчук, “Молокія”

Українські виробники та переробники молока повинні розробити правила довгострокової співпраці, які гарантуватимуть стабільну та взаємовигідну роботу галузі. Якщо обидві сторони дотримуватимуться чотирьох базових умов — молочний бізнес в Україні менше втрачатиме через ситуативні зміни постачальників, розповів виданню Delo.ua співвласник компанії "Молокія" Віталій Ковальчук.

"Ми прагнемо укладати угоди на роки, хоча ринок рідко пропонує такі можливості. Відсутність довгострокових угод — це більше проблема переробника, ніж виробника. Виробник завжди вільний піти до того переробного підприємства, яке запропонує вищу ціну. Проте в підсумку через відсутність стабільності та передбачуваності на ринку програють всі", — розповів він в інтерв'ю виданню.

За словами Віталія Ковальчука, співпраця виробника та переробника протягом 2-4 років дозволяє краще розуміти подальший розвиток бренду, та як отримати кращу ціну за свій продукт.

З одної сторони, виробнику важко планувати свій фінансовий цикл, тому що ціни на сире молоко постійно змінюються. Проте переробнику це втричі складніше, тому що він залежить і від цін на сировину на внутрішньому ринку, і від можливості експортувати, і від виробника молока.

Щоб мінімізувати нестабільність, ринок має розробити та дотримуватися чотирьох правил, які гарантуватимуть стабільність для обох сторін:

Довготривалий контракт з усіма супутніми документами. Контракт має передбачати, скільки разів на місяць виробник та переробник можуть оновлювати ціни. Оптимальна частота оновлень — раз на місяць, а не кожні два тижні, як це іноді відбувається;

Величина підняття ціни на молоко. Ідеальний крок — не більше 4%, адже торгівельні мережі змінюють ціни на готову продукцію не більш ніж на 5%, і переробники змушені під це підлаштовуватись. Відповідно, виробники молока теж мають дотримуватися цієї логіки;

Забезпечення виконання угод. Виробник постійно ризикує своїм поголів'ям ВРХ, якщо молокопереробному підприємству стане невигідно закуповувати у нього сировину, і ферма не зможе утримувати корів. Довгострокові договори мають враховувати ризики скотарів, оскільки в умовах війни переробники частіше відмовляються від збиткових контрактів.

"Виробнику здається, що молоко в дефіциті, і переробник не відмовиться закуповувати сировину дорожче. Але це оманливе враження. Кінець 2024 року показав: переробники більше не готові працювати в збиток. Раніше можна було жертвувати прибутком заради обсягів, але зараз такої можливості немає. Краще відмовитися від невигідної угоди, ніж підтримувати бізнес за будь-яку ціну", — пояснює Віталій Ковальчук.

Прозоре формування ринкової ціни на молоко. В Україні вартість сирого молока коливаються у широкому діапазоні, що шкодить усім учасникам ринку. Українська молочна галузь не може бути ні в найвищому, ні в найнижчому ціновому сегменті, тому є сенс виокремити групу європейських країн для моніторингу цін і визначити в ньому оптимальне місце України.

"Знайшовши механізм стабільного ціноутворення, ми отримаємо передбачуваність. Довгострокові контракти ще більше закріпили б цю стабільність, сприяючи розвитку галузі та її капіталізації", — констатує співвласник "Молокії".

Повну розмову з Віталієм Ковальчуком про стан справ в молокопереробці — читайте в інтерв'ю "ЄС буде зацікавлений отримувати з України сире молоко, а не розвивати тут переробку".

"Молокія" — українська сімейна компанія, з 1999 року займається виробництвом молочних продуктів на території колишнього Тернопільського молзаводу, а також їх дистрибуцією. Її асортимент перевищує 80 позицій. Компанія співпрацює з більшістю продуктових ритейлерів, постачає продукцію в заклади HoReCa. Має 11 власних філій, роздрібні магазини та широку дистриб'юторську мережу. Закордонні ринки збуту: ЄС, Велика Британія, США, Китай, країни MENA.