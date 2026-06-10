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monobank отменил комиссии на все SWIFT-переводы за границу

перевод на карту
Monobank сделал бесплатными международные SWIFT-переводы / Freepik

monobank полностью отменил комиссии за входящие и исходящие SWIFT-переводы для физических лиц и бизнеса. Ранее международный перевод обходился клиентам в среднем в 1000 грн, однако теперь такие операции стали бесплатными.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава финансового учреждения Олег Гороховский.

SWIFT без комиссии

Ранее комиссия за один SWIFT-перевод в среднем составляла около 1000 гривен. В банке отмечают, что приняли такое решение, учитывая растущую важность международных платежей для украинцев и предпринимателей.

Для бизнеса SWIFT переводы остаются важным инструментом для осуществления международных закупок и расчетов с зарубежными партнерами. Для граждан такие платежи часто необходимы для оплаты обучения, лечения, а также приобретения военной амуниции за границей.

В monobank подчеркнули, что отныне не будут взимать ни одну комиссию за такие операции, стремясь сделать условия для клиентов более выгодными и способствовать развитию конкурентной среды на финансовом рынке.

По словам представителей банка, ранее комиссии по SWIFT-переводам приносили учреждению более 11 млн грн дохода в год. В то же время в monobank считают, что улучшение условий для клиентов важнее дополнительной прибыли.

Напомним, monobank запустил новый инструмент для инвестирования валютных средств клиентов в государственные облигации (ОВГЗ), расширяя свои финансовые сервисы за пределы классического банкинга.

Автор:
Ольга Опенько