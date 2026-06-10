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monobank скасував комісії на всі SWIFT-перекази за кордон

переказ на карту
Monobank зробив безкоштовними міжнародні SWIFT-перекази / Freepik

monobank повністю скасував комісії за вхідні та вихідні SWIFT-перекази для фізичних осіб і бізнесу. Раніше міжнародний переказ обходився клієнтам у середньому в 1000 грн, однак відтепер такі операції стали безкоштовними.

Як пише Delo.ua, про це інформує очільник фінансової установи Олег Горохівський.

SWIFT без комісії

Раніше комісія за один SWIFT-переказ у середньому становила близько 1000 гривень. У банку зазначають, що ухвалили таке рішення з огляду на зростаючу важливість міжнародних платежів для українців та підприємців.

Для бізнесу SWIFT-перекази залишаються важливим інструментом для здійснення міжнародних закупівель та розрахунків із закордонними партнерами. Для громадян такі платежі часто необхідні для оплати навчання, лікування, а також придбання військової амуніції за кордоном.

У monobank наголосили, що відтепер не стягуватимуть жодної комісії за такі операції, прагнучи зробити умови для клієнтів більш вигідними та сприяти розвитку конкурентного середовища на фінансовому ринку.

За словами представників банку, раніше комісії за SWIFT-перекази приносили установі понад 11 млн грн доходу на рік. Водночас у monobank вважають, що покращення умов для клієнтів є важливішим за додатковий прибуток.

Нагадаємо, monobank запустив новий інструмент для інвестування валютних коштів клієнтів у державні облігації (ОВДП), розширюючи свої фінансові сервіси за межі класичного банкінгу.

Автор:
Ольга Опенько