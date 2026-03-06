Запланована подія 2

МВФ ожидает новых экономических потрясений из-за войны на Ближнем Востоке: что известно

МВФ ожидает новых экономических потрясений / Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает о возможном замедлении мировой экономики и росте инфляции из-за длительного конфликта на Ближнем Востоке. Основные риски связаны с перебоями в снабжении нефти через Ормузский пролив и дестабилизацией энергетических рынков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на конференции "Азия в 2050 году" в Бангкоке, заявила, что война на Ближнем Востоке станет испытанием для устойчивости мировой экономики, и предупредила, что "новые потрясения различных форм и масштабов" будут продолжаться. Длительный конфликт может повлиять на цены на энергоносители, настроения на рынке, экономический рост и инфляцию.

"Мы живем в мире все более частых, все более неожиданных потрясений. В большинстве своем мы не можем предусмотреть, какими именно они будут. Но все время мы стараемся быть к ним готовы", — отметила она.

Военные действия уже привели к нарушениям в транспортировке нефти через Ормузский пролив. По оценкам аналитиков, это влечет за собой удорожание энергоресурсов, что автоматически ускоряет инфляцию в большинстве стран мира.

Дополнительным фактором риска являются тарифные споры, которые могут подорвать устойчивость экономики США. МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2026 году, однако эти цифры могут быть пересмотрены в апреле.

Война с Ираном уже вызвала отток иностранных инвестиций. Более всего пострадали технологические секторы Южной Кореи и Тайваня, где инвесторы продали акции на миллиарды долларов.

"Чем быстрее мы увидим конец этой беды, тем лучше для всего мира", - подчеркнула Георгиева.

Глава МВФ призвала страны Азии укреплять внутреннюю интеграцию и снижать торговые барьеры, чтобы минимизировать зависимость от внешних геополитических факторов.

"Нет смысла сетовать на то, что происходит вне вашей компетенции. Сосредоточьтесь на том, что в ваших руках, на том, что вы можете сделать, чтобы ваша страна, ваша экономика были в лучшем состоянии для этого мира, в который мы вступили", - подчеркнула Георгиева.

Напомним, Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) 26 февраля одобрил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

Автор:
Татьяна Ковальчук