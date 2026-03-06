Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

МВФ очікує нових економічних потрясінь через війну на Близькому Сході: що відомо

Міжнародний валютний фонд
МВФ очікує нових економічних потрясінь / Depositphotos

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попереджає про можливе сповільнення світової економіки та зростання інфляції через тривалий конфлікт на Близькому Сході. Основні ризики пов'язані з перебоями у постачанні нафти через Ормузьку протоку та дестабілізацією енергетичних ринків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу на конференції "Азія у 2050 році" в Бангкоку заявила, що війна на Близькому Сході стане випробуванням для стійкості світової економіки, і попередила, що "нові потрясіння різних форм і масштабів" продовжуватимуться. Тривалий конфлікт може вплинути на ціни на енергоносії, настрої на ринку, економічне зростання та інфляцію.

"Ми живемо у світі дедалі частіших, дедалі неочікуваніших потрясінь. Здебільшого ми не можемо передбачити, якими саме вони будуть. Але весь час ми намагаємося бути до них готовими", — зазначила вона.

Військові дії вже призвели до порушень у транспортуванні нафти через Ормузьку протоку. За оцінками аналітиків, це спричиняє здорожчання енергоресурсів, що автоматично прискорює інфляцію у більшості країн світу.

Додатковим фактором ризику є тарифні суперечки, які можуть підірвати стабільність економіки США. МВФ наразі прогнозує зростання світової економіки на 3,3% у 2026 році, проте ці цифри можуть бути переглянуті у квітні.

Війна з Іраном вже спричинила відтік іноземних інвестицій. Найбільше постраждали технологічні сектори Південної Кореї та Тайваню, де інвестори продали акції на мільярди доларів.

"Чим швидше ми побачимо кінець цього лиха, тим краще для всього світу", — наголосила Георгієва.

Глава МВФ закликала країни Азії зміцнювати внутрішню інтеграцію та знижувати торговельні бар'єри, щоб мінімізувати залежність від зовнішніх геополітичних факторів.

"Немає сенсу нарікати на те, що відбувається поза вашою компетенцією. Зосередьтеся на тому, що у ваших руках, на тому, що ви можете зробити, щоб ваша країна, ваша економіка були в найкращому стані для цього світу, в який ми вступили", — наголосила Георгієва.

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

Автор:
Тетяна Ковальчук