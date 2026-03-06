МВФ очікує нових економічних потрясінь через війну на Близькому Сході: що відомо

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попереджає про можливе сповільнення світової економіки та зростання інфляції через тривалий конфлікт на Близькому Сході. Основні ризики пов'язані з перебоями у постачанні нафти через Ормузьку протоку та дестабілізацією енергетичних ринків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу на конференції "Азія у 2050 році" в Бангкоку заявила, що війна на Близькому Сході стане випробуванням для стійкості світової економіки, і попередила, що "нові потрясіння різних форм і масштабів" продовжуватимуться. Тривалий конфлікт може вплинути на ціни на енергоносії, настрої на ринку, економічне зростання та інфляцію.

"Ми живемо у світі дедалі частіших, дедалі неочікуваніших потрясінь. Здебільшого ми не можемо передбачити, якими саме вони будуть. Але весь час ми намагаємося бути до них готовими", — зазначила вона.

Військові дії вже призвели до порушень у транспортуванні нафти через Ормузьку протоку. За оцінками аналітиків, це спричиняє здорожчання енергоресурсів, що автоматично прискорює інфляцію у більшості країн світу.

Додатковим фактором ризику є тарифні суперечки, які можуть підірвати стабільність економіки США. МВФ наразі прогнозує зростання світової економіки на 3,3% у 2026 році, проте ці цифри можуть бути переглянуті у квітні.

Війна з Іраном вже спричинила відтік іноземних інвестицій. Найбільше постраждали технологічні сектори Південної Кореї та Тайваню, де інвестори продали акції на мільярди доларів.

"Чим швидше ми побачимо кінець цього лиха, тим краще для всього світу", — наголосила Георгієва.

Глава МВФ закликала країни Азії зміцнювати внутрішню інтеграцію та знижувати торговельні бар'єри, щоб мінімізувати залежність від зовнішніх геополітичних факторів.

"Немає сенсу нарікати на те, що відбувається поза вашою компетенцією. Зосередьтеся на тому, що у ваших руках, на тому, що ви можете зробити, щоб ваша країна, ваша економіка були в найкращому стані для цього світу, в який ми вступили", — наголосила Георгієва.

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.