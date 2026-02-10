Кінець епохи долара відкладається: у МВФ зробили заяву щодо майбутнього валюти

Глава міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва впевнена, що американська валюта збереже статус головного світового резерву. Вона пояснила, чому світ не відмовиться від долара найближчим часом, попри рекордне падіння курсу.

Як пише Delo.ua, по це інформує Bloomberg.

В інтерв'ю Bloomberg Television Георгієва закликала ринки не переоцінювати короткострокові коливання обмінних курсів.

"Люди повинні уважно подивитися, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі", – сказала вона, пояснюючи таку значущість масштабами американської економіки, ліквідністю її ринків капіталу та властивим США підприємницьким духом.

"Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом", — заявила глава МВФ під час конференції в Аль-Улі (Саудівська Аравія), применшивши значення нещодавнього ослаблення валюти.

Складний період

Попри оптимізм МВФ, цифри свідчать про складний період для долара.

Індекс Bloomberg Dollar, що відстежує курс валюти США до кошика 10 основних валют, минулого року впав на 8,1% — це найгірший показник з 2017 року. З початку 2026 року падіння продовжилося ще на 1,3%.

Тарифи адміністрації Трампа та послаблення фіскальної позиції уряду США підживлюють занепокоєння серед світових інвесторів.

Долар зберігає статус

Проте, на думку Георгієвої, ці фактори поки не здатні похитнути архітектуру міжнародної фінансової системи, де долар залишається ключовою артерією.

Міністр фінансів США Скотт Бессент минулого тижня також наголосив на незмінності політики "сильного долара", заперечивши штучне втручання влади для зниження курсу.

Водночас Дональд Трамп висловив прихильність до девальвації, назвавши такий сценарій "чудовим".

Крісталіна Георгієва з МВФ вбачає у слабкому доларі перевагу для країн, що розвиваються, оскільки це суттєво зменшує їхні витрати на обслуговування зовнішніх боргів.

Нагадаємо, 28 січня долар впав до найнижчого рівня з початку 2022 року. Це сталося одразу після того, як президент США Дональд Трамп назвав знецінення американської валюти "чудовим" результатом для бізнесу. Індекс спотового долара знизився на 1,2%, підвищивши курс єни, євро та фунта стерлінгів.

Валютний ринок України

Від початку повномасштабної війни в Україні курс гривні визначається переважно “політичною волею” Національного банку і меншою мірою залежить від балансу ринкового попиту та пропозиції. Поки триватиме війна, ситуація навряд чи кардинально зміниться. Менше з тим, видається, що регулятор щиро намагається потроху ослабляти валютну хватку щоразу, коли з’являється сприятлива економічна ситуація.

