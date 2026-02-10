Конец эпохи доллара откладывается: в МВФ сделали заявление по поводу будущего валюты

Глава международного валютного фонда Кристалина Георгиева уверена, что американская валюта сохранит статус главного мирового резерва. Она объяснила, почему мир не откажется от доллара в ближайшее время, несмотря на рекордное падение курса.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует Bloomberg.

В интервью Bloomberg Television Георгиева призвала рынки не переоценивать краткосрочные колебания обменных курсов.

"Люди должны внимательно посмотреть, почему доллар играет столь важную роль в международной валютной системе", - сказала она, объясняя такую значимость масштабами американской экономики, ликвидностью ее рынков капитала и присущим США предпринимательским духом.

"Я не вижу изменений в роли доллара в ближайшее время", - заявила глава МВФ во время конференции в Аль-Уле (Саудовская Аравия), уменьшив значение недавнего ослабления валюты.

Сложный период

Несмотря на оптимизм МВФ, цифры свидетельствуют о сложном периоде для доллара.

Индекс Bloomberg Dollar, отслеживающий курс валюты США в корзину 10 основных валют, в прошлом году упал на 8,1% — это самый плохой показатель с 2017 года. С начала 2026 г. падение продолжилось еще на 1,3%.

Тарифы администрации Трампа и ослабление фискальной позиции правительства США подстегивают беспокойство среди мировых инвесторов.

Доллар сохраняет статус

Однако, по мнению Георгиевой, эти факторы пока не способны поколебать архитектуру международной финансовой системы, где доллар остается ключевой артерией.

Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе также отметил неизменность политики "сильного доллара", отрицая искусственное вмешательство властей для снижения курса.

В то же время Дональд Трамп выразил приверженность девальвации, назвав такой сценарий "замечательным".

Кристалина Георгиева из МВФ видит в слабом долларе преимущество для развивающихся стран, поскольку это существенно уменьшает их расходы на обслуживание внешних долгов.

Напомним, 28 января доллар упал до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло сразу после того, как президент США Дональд Трамп назвал обесценивание американской валюты "прекрасным" результатом для бизнеса. Индекс спотового доллара снизился на 1,2%, повысив курс иены, евро и фунта стерлингов.

Валютный рынок Украины

С начала полномасштабной войны в Украине курс гривны определяется преимущественно политической волей Национального банка и в меньшей степени зависит от баланса рыночного спроса и предложения. Пока будет война, ситуация вряд ли кардинально изменится. Тем не менее, кажется, что регулятор искренне пытается понемногу ослаблять валютную хватку всякий раз, когда появляется благоприятная экономическая ситуация.

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.