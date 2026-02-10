Курс валют на 10 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает снижаться, в то же время евро подорожало сразу на тридцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.02.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,03 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,12 грн (+36 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,13 грн (+10 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,10/43,20 Евро 51,25/50,47 Злотый 12,12/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,65/43,25 50,40/51,40 Ощадбанк 42,90/43,45 50,85/51,75 12,50/12,90 ПУМБ 42,90/43,50 50,90/51,60 12,45/12,95 Укргазбанк 42,90/43,45 50,85/51,75 12,50/12,90 Райффайзен 42,92/ 43,29 50,10/ 51,57

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.