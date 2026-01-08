"Мы не воруем": США берут под контроль экспорт венесуэльской нефти

Администрация Трампа переходит в решительную фазу контроля над венесуэльским энергосектором. Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что Вашингтон планирует контролировать продажи сырой нефти и держать деньги на счетах в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

План США

Этот план появился на фоне того, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы американские энергетические компании восстановили упадочную нефтяную инфраструктуру Венесуэлы и возродили ее приходящее в упадок производство. По словам Министерства энергетики, США также избирательно отменяют санкции против нефтяного сектора Венесуэлы в рамках этих усилий.

Выступая на конференции в Майами, Райт четко обозначил механизм: "Мы просто снова запустим добычу этой сырой нефти и продадим ее. Мы собираемся продавать поступающую из Венесуэлы нефть — сначала эту резервную нефть, а затем на неопределенный срок мы будем продавать добычу".

Куда уйдут миллиарды?

В Белом доме отмечают, что это не экспроприация, а защита ресурсов. Пресссекретарь Каролин Ливитт отметила, что средства защитят от кредиторов: "Средства пойдут в пользу американского и венесуэльского народов".

Сам Крис Райт в интервью CNBC ответил на упреки еще более прямолинейно: "Мы не воруем ничью нефть. Мы собираемся восстановить продажу венесуэльской нефти на мировых рынках, положить ее на счета на имя Венесуэлы и вернуть эти средства обратно в Венесуэлу во благо венесуэль".

Реалии рынка

Несмотря на оптимизм чиновников, эксперты предупреждают о колоссальных трудностях. Франсиско Мональди, директор по энергетической политике в Университете Райса, считает, что для возвращения отрасли к жизни понадобится "...приблизительно 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия".

США ожидают, что только на первом этапе Венесуэла отдаст для продажи 50 миллионов баррелей нефти, что принесет около 2,8 миллиарда долларов. Однако для долгосрочных инвестиций американским компаниям понадобятся гарантии, что Вашингтон не изменит свой курс после завершения каденции президента.

Американские нефтяные компании пока мало публично говорили о своей готовности взяться за такое дело.

Венесуэла владеет одними из самых больших в мире запасов сырой нефти, но компании захотят убедиться в стабильном правительстве, прежде чем делать какие-либо долгосрочные инвестиции. Они также хотят иметь уверенность в том, что Вашингтон будет поддерживать их присутствие в Венесуэле даже после того, как Трамп останется у власти.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.