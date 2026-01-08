"Ми не крадемо": США беруть під контроль експорт венесуельської нафти

Адміністрація Трампа переходить до найрішучішої фази контролю над венесуельським енергосектором. Міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що Вашингтон планує контролювати продажі сирої нафти та тримати кошти на рахунках у США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

План США

Цей план з'явився на тлі того, що адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб американські енергетичні компанії відновили занепадаючу нафтову інфраструктуру Венесуели та відродили її виробництво, що занепадає. За словами Міністерства енергетики, США також вибірково скасовують санкції проти нафтового сектору Венесуели в рамках цих зусиль.

Виступаючи на конференції в Маямі, Райт чітко окреслив механізм: "Ми просто знову запустимо видобуток цієї сирої нафти та продамо її. Ми збираємося продавати нафту, що надходить з Венесуели — спочатку цю резервну нафту, а потім на невизначений термін ми продаватимемо видобуток".

Куди підуть мільярди?

У Білому домі наголошують, що це не експропріація, а захист ресурсів. Прессекретарка Каролін Лівітт зазначила, що кошти захистять від кредиторів: "Кошти підуть на користь американського та венесуельського народів".

Сам Кріс Райт в інтерв'ю CNBC відповів на закиди ще прямолінійніше: "Ми не крадемо нічию нафту. Ми збираємося відновити продаж венесуельської нафти на світових ринках, покласти її на рахунки на ім’я Венесуели та повернути ці кошти назад до Венесуели на благо венесуельського народу".

Реалії ринку

Попри оптимізм чиновників, експерти попереджають про колосальні труднощі. Франсіско Мональді, директор з питань енергетичної політики в Університеті Райса, вважає, що для повернення галузі до життя знадобиться "...приблизно 10 мільярдів доларів на рік протягом наступного десятиліття".

США очікують, що лише на першому етапі Венесуела віддасть для продажу 50 мільйонів барелів нафти, що принесе близько 2,8 мільярда доларів. Проте для довгострокових інвестицій американським компаніям знадобляться гарантії, що Вашингтон не змінить свій курс після завершення каденції поточного президента.

Американські нафтові компанії поки що мало публічно говорили про свою готовність взятися за таку справу.

Венесуела володіє одними з найбільших у світі запасів сирої нафти, але компанії захочуть переконатися у стабільному уряді, перш ніж робити будь-які довгострокові інвестиції. Вони також хочуть мати певну впевненість у тому, що Вашингтон підтримуватиме їхню присутність у Венесуелі навіть після того, як Трамп залишиться при владі.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.