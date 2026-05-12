На Буковине экслесничий вырубил леса более чем на 7,6 млн грн: детали дела

древесина
Бывший чиновник организовал уничтожение более 600 деревьев / Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители Черновицкой области разоблачили масштабную схему незаконной заготовки древесины, организованную бывшим руководителем Долишнешепитского лесничества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, чиновник наладил системные рубки, нанесшие ущерб окружающей среде на сумму более 7,6 миллиона гривен. Прокуроры уже сообщили фигуранту о подозрении по фактам превышения служебных полномочий и незаконной порубке леса.

Незаконная деятельность началась почти сразу после назначения подозреваемого на должность лесника в ноябре 2020 года. Уже в декабре того же года в пределах заказника "Зубровица" было незаконно срублено 365 деревьев.

Несмотря на предписание Государственной экологической инспекции Карпатского округа о немедленной остановке работ, требования контролеров были сознательно проигнорированы, а уничтожение леса в заповедной зоне продлилось до февраля 2021 года.

Следствие установило, что после завершения работ в заказнике лесничий переключился на близлежащие территории. В период с февраля по октябрь 2021 года было уничтожено еще 244 дерева.

Суммарно в результате преступных действий было потеряно более 600 деревьев, что привело к критической нагрузке на экосистему региона.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех причастных к хищению государственного ресурса.

Фото: Офис генерального прокурора Украины

Напомним, 17 апреля Департамент стратегических расследований Нацполиции провел масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в сфере обеспечения Вооруженных Сил Украины топливной древесиной. Правоохранители провели 49 обысков на территории Киева и 15 областей страны.

Автор:
Татьяна Бессараб