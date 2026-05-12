На Буковині екслісничий вирубав лісу на понад 7,6 млн грн: деталі справи

деревина
Колишній посадовець організував знищення понад 600 дерев / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронці Чернівецької області викрили масштабну схему незаконної заготівлі деревини, організовану колишнім керівником Долішньошепітського лісництва. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За версією слідства, посадовець налагодив системні рубки, які завдали збитків довкіллю на суму понад 7,6 мільйона гривень. Прокурори вже повідомили фігуранту про підозру за фактами перевищення службових повноважень та незаконної порубки лісу.

Незаконна діяльність розпочалася майже одразу після призначення підозрюваного на посаду лісничого у листопаді 2020 року. Вже у грудні того ж року в межах заказника "Зубровиця" було незаконно зрубано 365 дерев.

Попри припис Державної екологічної інспекції Карпатського округу про негайну зупинку робіт, вимоги контролерів були свідомо проігноровані, а нищення лісу в заповідній зоні продовжилося до лютого 2021 року.

Слідство встановило, що після завершення робіт у заказнику лісничий переключився на прилеглі території. У період з лютого по жовтень 2021 року було знищено ще 244 дерева.

Сумарно внаслідок злочинних дій було втрачено понад 600 дерев, що призвело до критичного навантаження на екосистему регіону.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних до розкрадання державного ресурсу.

Фото: Офіс генерального прокурора України
Фото: Офіс генерального прокурора України
Фото: Офіс генерального прокурора України
Фото: Офіс генерального прокурора України

Нагадаємо, 17 квітня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції провів масштабну операцію з викриття корупційних схем у сфері забезпечення Збройних Сил України паливною деревиною. Правоохоронці провели 49 обшуків на території Києва та 15 областей країни.

Автор:
Тетяна Бесараб