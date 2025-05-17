На "Евровидении-2025" победила Австрия. Украина заняла девятое место (ВИДЕО)

Австрийский исполнитель JJ с песней "Wasted Love" победил на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", проходившем в швейцарском Базеле. По результатам голосования в финале вечером 17 мая эта композиция набрала 436 баллов, чего оказалось достаточно для уверенной победы.

В свою очередь, украинская группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" заняла девятое место, получив совокупно 218 баллов. Столько же суммарно получил и дуэт Shkodra Elektronike, представлявший Албанию с песней "Zjerm". Однако эти артисты получили больше баллов от зрителей, потому и поставлены выше в итогах конкурса. Общие же результаты "Евровидения" в разрезе баллов, полученных от жюри и от аудитории, оказались следующими:

Подробные результаты "Евровидения"

Примечательно, что 12 баллов от национальных жюри получили сразу 12 конкурсантов из 26. В частности, восемь – Австрия, шесть – Италия, пять – Италия, четыре – Греция, три – Латвия, два – Германия, по одному разу – Албания, Армения, Финляндия и Израиль. В целом же результаты голосования только жюри таковы:

В частности, в состав жюри от Украины вошли хореограф-постановщица Елена Шоптенко, бывший музыкальный продюсер украинских нацотборов на "Евровидение" Дмитрий Шуров, певица Tayanna, участник "Евровидения-2018" Mélovin и генеральная продюсер телеканалов М1 и М2 Натела.

В свою очередь, наибольшее количество баллов от зрителей (297) получил Израиль, который представляла Юваль Рафаэль. Она известна тем, что была непосредственным свидетелем нападения боевиков террористического движения ХАМАС, прорвавшихся 7 октября 2023 года из Сектора Газа, в том числе на музыкальный фестиваль в киббуце Реим, убив там 364 человека и взяв 40 заложников. Впрочем, певица тогда смогла спрятаться и спастись. Саму же песню "New Day Will Rise", с которой она в итоге представила страну на "Евровидении", широко ассоциируют, в частности, именно с этим контекстом.

В то время ни одного балла от аудитории не получила лишь одна страна - Великобритания. Жюри же не дали ни одного балла также только одной стране – Исландии.

Отметим, что по правилам "Евровидения", в финале учитывались голоса из всех 37 стран-участниц этого года, включая не прошедших в финал. Голосование аудитории осуществлялось путем отправки по телефону до 20 SMS-сообщений, а также через приложение esc.vote, благодаря которому могут голосовать жители любой страны, которая в "Евровидении" не участвовала вовсе (их объединяют в одну условную страну).

В отличие от полуфиналов, голосование проходило на протяжении всего шоу, а не только после выступлений конкурсантов. Кроме того, учитывались баллы, полученные от профессиональных жюри из всех стран-участниц.

В финале принимали участие 20 стран, прошедших из двух полуфиналов 13 и 15 мая, а также музыканты из стран "Большой пятерки" (Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции) и страны, победившей в прошлом году и, соответственно, принимающей конкурс (Швейцарии).

Все выступления финалистов

Норвегия: Kyle Alessandro — Lighter

Люксембург: Laura Thorn — La Poupée Monte Le Son

Эстония: Tommy Cash — Espresso Macchiato

Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise

Литва: Katarsis — Tavo Akys

Испания: Melody – Esa Diva

Украина: Ziferblat — Bird Of Pray

Великобритания: Remember Monday — What The Hell Just Happened?

Австрия: JJ — Wasted Love

Исландия: Væb — Róa

Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Нидерланды: Claude — C'Est La Vie

Финляндия: Erika Vikman – Ich Komme

Италия: Lucio Corsi — Volevo Essere Un Duro

Польша: Justyna Steczkowska — Gaja

Германия: Abor & Tynna — Baller

Греция: Клавдия — Астеромата

Армения: Parg — Survivor

Швейцария: Zoë Më – Voyage

Мальта: Miriana Conte — Сервис

Португалия: Napa — Deslocado

Дания: Sissal – Hallucination

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

Франция: Louane – Maman

Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta L'Italia

Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm

Сколько стоило участие в "Евровидении" для Ziferblat

Отметим, что участники группы Ziferblat расходы на свое участие в европейском песенном конкурсе оценивали в сумму до 130 тысяч долларов. В частности, по словам гитариста Валентина Лещинского, они решили самостоятельно найти режиссера для постановки своего номера, несмотря на то, что в таком случае Национальная общественная телерадиокомпания Украины расходы на это не компенсирует.

"Над номером может работать режиссер, которому вы самостоятельно не платили. Вернее, "Суспільне" как организация может оплатить часть номера, если проводится тендер на выбор режиссера. Но артист может отказаться от такого тендера, если он не хочет отдавать право избрания режиссера кому-то. Соответственно, в нашем случае мы сами искали режиссера - и это вопрос на нас", - объяснил музыкант.

Он добавил, что "Суспільне" вовлечено в процесс финансовой и другой организационной помощи, но лишь настолько, "насколько это возможно". К расходам при этом следует добавлять и поездки на так называемые pre-party, то есть предшествующие самому "Евровидению" мероприятия.

"Эти вечеринки — это тоже за наш счет все. То есть, когда люди пишут: "Ну, пусть ребята повеселятся за счет государства" — это абсурд... Артисты у нас большинство времени ездили за свой счет. Поэтому это коммерческая история, которая частично покрывается за государственный счет, частично спонсорский, но больше — артисты [вкладываются] сами. В общей сложности расходы на все про все будут достигать 100 тысяч, 120-130 тысяч долларов. Это очень лайтово, то есть мы очень ужимаемся", - отметил Лещинский.

Представитель Украины указал, что бюджеты других стран на "Евровидении", причем именно государственные, достигают "и полумиллиона, и больше". В свою очередь, его брат и вокалист группы Даниил Лещинский отметил, что существуют еще параллельные расходы, не относящиеся к "Евровидению" напрямую, — например запись англоязычного альбома "под Евровидение" как инфопривод, которую группа осуществляет за свой счет.

Сколько "Евровидение" стоило Базелю

О том, что городом-хозяином "Евровидения-2025" станет именно Базель, было объявлено еще в августе 2024 года. 11 сентября совет кантона Базель-город одобрил бюджет расходов, связанных с его проведением, объемом 34,96 миллиона швейцарских франков (около 37,4 миллиона евро, или 1,75 миллиарда гривен).

В частности, эта сумма включала расходы на инфраструктуру и возмещение недополученных доходов в районе концертного зала St. Jakobshalle (в общей сложности 14,59 миллиона франков), на безопасность и кибербезопасность (7,88 миллиона франков), на размещение (5,07 миллиона франков), транспорт, в том числе общественный (в общей сложности 2 миллиона франков), сопутствующие мероприятия (915 тысяч франков), на организационные нужды и коммуникацию (800 тысяч франков).

На организацию трансляции концерта на соседнем с St. Jakobshalle футбольном стадионе в день финала 17 мая было запланировано потратить около 2,5 миллиона франков, однако они должны были быть компенсированы за счет доходов от билетов, питания и размещения гостей.

Расходы на организацию бесплатной развлекательной программы для фанатов "Евровидения" в центре города были оценены в 500 тысяч франков, а стоимость организации "городка Евровидения" в выставочном центре Базеля должна была быть покрыта из регионального фонда лотерейной компании Swisslos, из которого, в частности, финансируются культурные мероприятия, на сумму до 2,14 миллиона франков.

Отметим при этом, что немногочисленные местные христианские ультраконсерваторы, недовольные перспективой проведения в городе конкурса со слишком либеральными, по их мнению, традициями, осенью добились инициирования местного референдума по этому вопросу.

Голосование было назначено на 24 ноября, и по его результатам 66,6% избирателей кантона при явке в 57,2% все же проголосовали за одобрение выделения указанных средств из местного бюджета, чем угроза организации "Евровидения" была все же снята.

Право же на проведение конкурса 2025 года, напомним, Швейцария завоевала благодаря победы Nemo с песней The Code на прошлогоднем конкурсе в шведском городе Мальме. Украина, которую представляли Jerry Heil и Alyona Alyona, заняла тогда третье место.