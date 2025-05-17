На "Євробаченні-2025" перемогла Австрія. Україна посіла дев'яте місце (ВІДЕО)

Австрійський виконавець JJ з піснею "Wasted Love" переміг на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", який проходив у швейцарському Базелі. За результатами голосування у фіналі ввечері 17 травня ця композиція набрала 436 балів, чого виявилося достатньо для впевненої перемоги.

В свою чергу, український гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" посів дев'яте місце, отримавши сукупно 218 балів. Стільки ж сумарно отримав і дует Shkodra Elektronike, який представляв Албанію із піснею "Zjerm". Однак ці артисти отримали більше балів від глядачів, тому й поставлені вище за підсумками конкурсу. Загальні ж результати "Євробачення" в розрізі балів, отриманих від журі та від аудиторії, виявилися наступними:

Натомість за результатами першого півфіналу, у якому змагалися тільки 15 країн, а голосувала лише аудиторія з 18 країн, Україна посіла перше місце, діставши 137 балів. До проведення фіналу "Євробачення" ці дані не публікувалися заради збереження інтриги.

Детальніше про результати "Євробачення"

Примітно, що 12 балів від національних журі отримали у фіналі відразу 12 конкурсантів з 26. Зокрема, вісім разів - Австрія, шість - Італія, п'ять - Італія, чотири - Греція, три - Латвія, два - Німеччина, по одному разу - Албанія, Вірменія, Фінляндія та Ізраїль. Загалом результати голосування лише журі виявилися такими:

В свою чергу, найбільше балів від глядачів (297) отримав Ізраїль, який представляла Юваль Рафаель. Вона відома тим, що була безпосереднім свідком нападу бойовиків терористичного руху ХАМАС, які 7 жовтня 2023 року прорвалися з Сектору Газа, зокрема, до музичного фесивалю в кібуці Реїм, вбивши там 364 людей та взявши 40 заручників. Втім, співачка тоді змогла сховатися і врятуватися. Саму ж пісню "New Day Will Rise", з якою вона зрештою представила країну на "Євробаченні", широко асоціюють, зокрема, саме з цим контекстом.

Глядацькі 12 балів Ізраїль отримав від 12 країн, а також від "решти світу". Естонія отримала найвищу оцінку від аудиторії п'яти країн, Швеція - чотирьох, Фінляндія, Греція та Україна - трьох, Албанія та Польща - двох, Австрія, Вірменія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Сан-Марино - однієї.

Натомість жодного балу від аудиторії не отримали дві країни - Велика Британія та Швейцарія. Журі ж не дали жодного балу тільки одній країні - Ісландії.

Від кого отримала бали Україна

Представникам України 12 балів дали глядачі з Чехії, Ізраїлю та Польщі, по 10 балів - аудиторія Грузії, Португалії та Іспанії, по 8 балів - Кіпру та "інших країн світу", по 7 - Ірландії та Литви, по 6 - Естонії, Франції, Італії, Латвії та Чорногорії, по 4 - Азербайджану, Данії, Нідерландів, Сан-Марино та Швеції, по 3 – Німеччини та Словенії, по 2 – Хорватії, Фінляндії та Норвегії.

Відповідно, жодного балу їм не дали глядачі у Бельгії, Австрії, Албанії, Люксембурзі, Великій Британії, Мальті, Швейцарії, Ісландії, Греції, Австралії, Сербії та Вірменії.

Журі ж дали групі Ziferblat максимум 8 балів – а саме в Азербайджані та Португалії. Ще 6 балів дала Грузія, по 5 – Словенія та Швеція, по 4 – Вірменія, Ізраїль, Сан-Марино та Сербія, по 2 – Хорватія, Данія, Італія, Литва та Іспанія, по 1 – Норвегія та Швейцарія.

Жодного балу журі не дали пісні "Bird of Pray" у Латвії, Бельгії, Естонії, Люксембурзі, Польщі, Албанії, Мальті, Чорногорії, Нідерландах, Великобританії, Кіпрі, Чехії, Греції, Австралії, Австрії, Фінляндії, Німеччині, Франції, Ісландії та Ірландії.

Як голосувала сама Україна

Найвищі 12 балів глядачі в Україні дали Литві, 10 – Норвегії, 8 – Латвії, 7 – Італії, 6 – Австрії, 5 – Німеччини, 4 – Швеції, 3 – Польщі, 2 – Естонії, 1 – Ізраїлю.

Відповідно, жодного балу не дісталося Албанії, Нідерландам, Португалії, Фінляндії, Мальті, Ісландії, Франції, Люксембургу, Вірменії, Швейцарії, Великій Британії, Данії, Сан-Марино, Греції та Іспанії.

Водночас журі проголосувало зовсім інакше: 12 балів дісталося Німеччині, 10 – Великій Британії, 8 – Італії, 7 – Швейцарії, 6 – Латвії, 5 – Естонії, 4 – Португалії, 3 – Люксембургу, 2 – Ізраїлю, 1 – Австрії.

Нічого не отримали від українського журі Франція, Албанія, Швеція, Фінляндія, Вірменія, Норвегія, Литва, Нідерланди, Мальта, Греція, Данія, Польща, Іспанія, Ісландія та Сан-Марино.

До складу журі від України входили хореографка-постановниця Олена Шоптенко, колишній музичний продюсер українських нацвідборів на "Євробачення" Дмитро Шуров, співачка Tayanna, учасник "Євробачення-2018" Mélovin та генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Як отримано результати

Зазначимо, що за правилами "Євробачення", у фіналі враховувалися голоси з усіх 37 країн-учасниць цього року, включаючи ті, що не пройшли до фіналу. Голосування аудиторії здійснювалося шляхом відправки телефоном до 20 SMS-повідомлень, а також через застосунок esc.vote, завдяки якому можуть голосувати мешканці будь-якої країни, яка взагалі в "Євробаченні" не брала участь (їх об'єднують в одну умовну країну).

На відміну від півфіналів, голосування відбувалося впродовж всього шоу, а не тільки після виступів конкурсантів. Крім того, враховувалися бали, отримані від професійних журі зі всіх країн-учасниць.

У фіналі брали участь 20 країн, що пройшли з двох півфіналів 13 та 15 травня, а також музиканти з країн "Великої п'ятірки" (Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції) та також країни, яка перемогла минулого року і, відповідно, приймає цьогорічний конкурс (Швейцарії).

Всі виступи фіналістів

Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter

Люксембург: Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

Естонія: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Ізраїль: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Литва: Katarsis - Tavo Akys

Іспанія: Melody - Esa Diva

Україна: Ziferblat - Bird Of Pray

Велика Британія: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Австрія: JJ - Wasted Love

Ісландія: Væb - Róa

Латвія: Tautumeitas - Bur Man Laimi

Нідерланди: Claude - C'Est La Vie

Фінляндія: Erika Vikman - Ich Komme

Італія: Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

Польща: Justyna Steczkowska - Gaja

Німеччина: Abor & Tynna - Baller

Греція: Klavdia - Asteromata

Вірменія: Parg - Survivor

Швейцарія: Zoë Më - Voyage

Мальта: Miriana Conte - Serving

Португалія: Napa - Deslocado

Данія: Sissal - Hallucination

Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu

Франція: Louane - Maman

Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta L'Italia

Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm

Скільки коштувала участь у "Євробаченні" для Ziferblat

Зазначимо, що учасники гурту Ziferblat витрати на свою участь у європейському пісенному конкурсі оцінювали у суму до 130 тисяч доларів. Зокрема, за словами гітариста Валентина Лещинського, вони вирішили самостійно знайти режисера для постановки свого номеру, попри те, що в такому випадку Національна суспільна телерадіокомпанія України витрати на це не компенсує.

"Над номером може працювати режисер, якому ви самостійно не платили. Вірніше, "Суспільне" як організація може оплатити частину номера, якщо проводиться тендер на обрання режисера. Але артист може відмовитися від такого тендеру, якщо він не хоче віддавати право обрання режисера комусь. Відповідно, в нашому випадку ми самі шукали режисера - і це питання на нас", - пояснив музикант.

Він додав, що "Суспільне" залучене до процесу фінансової та іншої організаційної допомоги, але настільки, "наскільки це можливо". До витрат при цьому слід додавати і поїздки на так звані pre-party, тобто заходи, що передують самому "Євробаченню".

"Ці вечірки - це теж за наш рахунок усе. Тобто коли люди пишуть: "Ну, хай хлопці повеселяться за рахунок держави" - це абсурд... Артисти у нас більшість часу їздили за свій кошт. Тому це комерційна історія, яка частково покривається державним коштом, частково спонсорським, але більше - артисти [вкладаються] самі. Загалом витрати на все про все будуть сягати 100 тисяч, 120-130 тисяч доларів. Це дуже лайтово, тобто ми дуже утискаємося", - зазначив Лещинський.

Представник України вказує, що бюджети інших країн на "Євробаченні", причому саме державні, сягають "і півмільйона, і більше". В свою чергу, його брат та вокаліст гурту Даниїл Лещинський зазначив, що існують ще паралельні витрати, які не стосуються "Євробачення" напряму, - наприклад запис англомовного альбому "під Євробачення" як інфопривід, який група здійснює за власний кошт.

Скільки "Євробачення" коштувало Базелю

Про те, що містом-господарем "Євробачення-2025" стане саме Базель, було оголошено ще у серпні 2024 року. 11 вересня рада кантону Базель-місто схвалила бюджет витрат, пов'язаних з його проведенням, обсягом 34,96 мільйона швейцарських франків (біля 37,4 мільйона євро, або 1,75 мільярда гривень).

Зокрема, ця сума включала витрати на інфраструктуру та покриття недоотриманих доходів в районі концертного залу St. Jakobshalle (загалом 14,59 мільйонів франків), на безпеку й кібербезпеку (7,88 мільйона франків), на розміщення (5,07 мільйона франків), транспорт, в тому числі громадський (загалом 2 мільйони франків), супутні заходи (915 тисяч франків), на організаційні потреби та комунікацію (800 тисяч франків).

На організацію трансляції концерту на сусідньому з St. Jakobshalle футбольному стадіоні у день фіналу 17 травня було заплановано витратити близько 2,5 мільйона франків, однак вони мають були компенсовані за рахунок доходів від квитків, харчування та розміщення гостей.

Витрати на організацію безкоштовної розважальної програми для фанатів "Євробачення" у центрі міста були оцінені у 500 тисяч франків, а вартість організації "селища Євробачення" у виставковому центрі Базеля мала бути покритою з регіонального фонду лотерейної компанії Swisslos, з якого, зокрема, фінансуються культурні заходи, на суму до 2,14 мільйона франків.

Зазначимо при цьому, що нечислені місцеві християнські ультраконсерватори, невдоволені перспективою проведення в місті конкурсу з занадто ліберальними, на їхню думку, традиціями, восени домоглися ініціювання місцевого референдуму з цього питання.

Голосування було призначено на 24 листопада, і за його результатами 66,6% виборців кантону при явці у 57,2% все ж проголосували за схвалення виділення зазначених коштів з місцевого бюджету, чим загрозу для організації "Євробачення" було все ж знято.

Право ж на проведення конкурсу 2025 року, нагадаємо, Швейцарія виборола завдяки перемозі Nemo з піснею "The Code" на минулорічному конкурсі у шведському місті Мальме. Україна, яку представляли Jerry Heil та Alyona Alyona, посіла тоді третє місце.