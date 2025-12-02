Запланована подія 2

На Майдане Незалежности частично ограничили движение в подземном переходе: что известно

ремонт дороги
Ремонт в переходе на Майдане / Depositphotos

До 25 декабря в подземном переходе на Майдане Незалежности частично ограничено движение пешеходов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт в переходе на Майдане

В настоящее время специалисты ШЭУ Шевченковского района будут проводить ремонт потолка в одном из центральных проходов перехода.

В корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят киевлян и гостей города учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по созданию безопасной транспортной инфраструктуры. По планам текущих и капитальных ремонтов в 2025 году мероприятия по безбарьерности реализуют более чем на 700 локациях.

Автор:
Ольга Опенько