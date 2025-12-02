- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Майдані Незалежності частково обмежили рух у підземному переході: що відомо
До 25 грудня в підземному переході на Майдані Незалежності частково обмежено рух пішоходів.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Ремонт у переході на Майдані
У цей час фахівці ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт стелі в одному з центральних проходів переходу.
У корпорації вибачаються за тимчасові незручності та просять киян і гостей міста враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у Києві тривають роботи зі створення безпечної транспортної інфраструктури. За планами поточних і капітальних ремонтів у 2025 році заходи з безбар’єрності реалізують на понад 700 локаціях.