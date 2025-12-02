Запланована подія 2

На Майдані Незалежності частково обмежили рух у підземному переході: що відомо

Ремонт у переході на Майдані / Depositphotos

До 25 грудня в підземному переході на Майдані Незалежності частково обмежено рух пішоходів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт у переході на Майдані

У цей час фахівці ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт стелі в одному з центральних проходів переходу.

У корпорації вибачаються за тимчасові незручності та просять киян і гостей міста враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві тривають роботи зі створення безпечної транспортної інфраструктури. За планами поточних і капітальних ремонтів у 2025 році заходи з безбар’єрності реалізують на понад 700 локаціях.

Автор:
Ольга Опенько