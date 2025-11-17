Безпечна інфраструктура: Київ облаштовує понад 700 об’єктів за стандартами безбар’єрності

У Києві тривають роботи зі створення безпечної транспортної інфраструктури. За планами поточних і капітальних ремонтів у 2025 році заходи з безбар’єрності реалізують на понад 700 локаціях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Безбар’єрність у Києві

Капітальний ремонт об’єктів у Києві проводять комплексно:

оновлюють проїжджу частину;

тротуари;

пішохідні переходи;

освітлення та комунікації;

розвивають велоінфраструктуру.

Особливу увагу приділяють створенню безбар’єрного середовища: понижують бордюри, встановлюють пандуси, ліфти та тактильну навігацію. Для перевірки впроваджених рішень залучають представників громадських організацій, які захищають інтереси людей з порушеннями зору та користувачів крісел колісних.

Крім того, одним із ключових підходів до проведення ремонтів лишається лінійний принцип. Він передбачає комплексну модернізацію не тільки основних транспортних магістралей і розв’язок, а й прилеглих вулиць. Так, у плані поточного ремонту у 2025 році – оновлення майже 50 об’єктів.

"Створення безбар’єрного та безпечного середовища, зокрема на об'єктах транспортної інфраструктури – це системна робота міських служб, яка є частиною Плану заходів із створення безбар’єрного простору в місті Києві", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, з 10 до 24 листопада поблизу Центрального вокзалу Києва частково обмежуватимуть рух вулицею Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці через ремонтні роботи.