Безопасная инфраструктура: Киев обустраивает более 700 объектов по стандартам безбарьерности

В Киеве продолжаются работы по созданию безопасной транспортной инфраструктуры. По планам текущих и капитальных ремонтов в 2025 году мероприятия по безбарьерности реализуют более чем на 700 локациях.

Безбарьерность в Киеве

Капитальный ремонт объектов в Киеве производят комплексно:

обновляют проезжую часть;

тротуары;

пешеходные переходы;

освещение и коммуникации;

развивают велоинфраструктуру.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды: понижают бордюры, устанавливают пандусы, лифты и тактильную навигацию. Для проверки внедренных решений привлекают представителей общественных организаций, которые защищают интересы людей с нарушениями зрения и пользователей колесных колес.

Кроме того, одним из ключевых подходов к проведению ремонтов остается линейный принцип. Он предполагает комплексную модернизацию не только основных транспортных магистралей и развязок, но и близлежащих улиц. Так, в плане текущего ремонта в 2025 году обновление почти 50 объектов.

"Создание безбарьерной и безопасной среды, в частности, на объектах транспортной инфраструктуры – это системная работа городских служб, которая является частью Плана мероприятий по созданию безбарьерного пространства в городе Киеве", - отмечают в пресс-службе.

