Безопасная инфраструктура: Киев обустраивает более 700 объектов по стандартам безбарьерности

Киев, ремонт, дороги
В столице модернизируют транспортную инфраструктуру / КГГА

В Киеве продолжаются работы по созданию безопасной транспортной инфраструктуры. По планам текущих и капитальных ремонтов в 2025 году мероприятия по безбарьерности реализуют более чем на 700 локациях.

об этом информирует пресс-служба КГГА.

Безбарьерность в Киеве

Капитальный ремонт объектов в Киеве производят комплексно:

  • обновляют проезжую часть;
  • тротуары;
  • пешеходные переходы;
  • освещение и коммуникации;
  • развивают велоинфраструктуру.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды: понижают бордюры, устанавливают пандусы, лифты и тактильную навигацию. Для проверки внедренных решений привлекают представителей общественных организаций, которые защищают интересы людей с нарушениями зрения и пользователей колесных колес.

Кроме того, одним из ключевых подходов к проведению ремонтов остается линейный принцип. Он предполагает комплексную модернизацию не только основных транспортных магистралей и развязок, но и близлежащих улиц. Так, в плане текущего ремонта в 2025 году обновление почти 50 объектов.

"Создание безбарьерной и безопасной среды, в частности, на объектах транспортной инфраструктуры – это системная работа городских служб, которая является частью Плана мероприятий по созданию безбарьерного пространства в городе Киеве", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, с 10 по 24 ноября вблизи Центрального вокзала Киева частично будут ограничивать движение по улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы из-за ремонтных работ.

Автор:
Ольга Опенько