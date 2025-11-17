- Категория
Безопасная инфраструктура: Киев обустраивает более 700 объектов по стандартам безбарьерности
В Киеве продолжаются работы по созданию безопасной транспортной инфраструктуры. По планам текущих и капитальных ремонтов в 2025 году мероприятия по безбарьерности реализуют более чем на 700 локациях.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Безбарьерность в Киеве
Капитальный ремонт объектов в Киеве производят комплексно:
- обновляют проезжую часть;
- тротуары;
- пешеходные переходы;
- освещение и коммуникации;
- развивают велоинфраструктуру.
Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды: понижают бордюры, устанавливают пандусы, лифты и тактильную навигацию. Для проверки внедренных решений привлекают представителей общественных организаций, которые защищают интересы людей с нарушениями зрения и пользователей колесных колес.
Кроме того, одним из ключевых подходов к проведению ремонтов остается линейный принцип. Он предполагает комплексную модернизацию не только основных транспортных магистралей и развязок, но и близлежащих улиц. Так, в плане текущего ремонта в 2025 году обновление почти 50 объектов.
"Создание безбарьерной и безопасной среды, в частности, на объектах транспортной инфраструктуры – это системная работа городских служб, которая является частью Плана мероприятий по созданию безбарьерного пространства в городе Киеве", - отмечают в пресс-службе.
Напомним, с 10 по 24 ноября вблизи Центрального вокзала Киева частично будут ограничивать движение по улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы из-за ремонтных работ.