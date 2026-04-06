На море в Болгарию: поезд сообщением Киев – Варна могут запустить в начале июня

вокзал в Варне
Железнодорожный вокзал в Варне. Фото: visit.varna.bg

Министерство развития общин и территорий Украины работает над запуском нового международного железнодорожного маршрута в болгарскую Варну. По результатам переговоров с иностранными партнерами уже достигнуты конкретные договоренности относительно маршрута и графика движения поезда, согласованных в наиболее выгодной для Украины конфигурации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, маршрут будет проходить через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест в Варну. Такое решение важно как с точки зрения логистики, так и учитывая удобство для пассажиров.

Фото 2 — На море в Болгарию: поезд сообщением Киев – Варна могут запустить в начале июня

Ориентировочное время в пути составит до 30 часов — почти на уровне автобусного сообщения, но с более высоким уровнем комфорта. Окончательное время будет подтверждено после прохождения тестового поезда.

"Наша цель – запустить это сообщение уже в начале июня. Это решение важно и для развития транспортного сообщения со странами ЕС, и для людей. В частности, для детских групп, которые летом традиционно едут на отдых", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что также отдельно прорабатывается конфигурация маршрута и стоимость билетов.

"Важный вопрос – цена. Румынская и болгарская стороны предварительно согласовали возможность включения маршрута в механизм PSO (государственного заказа), позволяющий снизить стоимость билетов. Переговоры продолжаются. Следующий шаг – финализация тарифного решения и запуск тестового поезда совместно с партнерами", - подытожил министр.

Ранее сообщалось, что этим летом Украина, Болгария и Румыния планируют провести тестовый запуск пассажирского поезда, соединяющего страны в трехстороннем формате. Стороны уже начали совместную работу по внедрению нового железнодорожного маршрута.

Автор:
Светлана Манько