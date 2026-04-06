На море до Болгарії: поїзд сполученням Київ – Варна можуть запустити на початку червня

Міністерство розвитку громад та територій України працює над запуском нового міжнародного залізничного маршруту до болгарської Варни. За результатами перемовин з іноземними партнерами вже досягнуто конкретних домовленостей щодо маршруту та графіка руху поїзда, узгоджених у найбільш вигідній для України конфігурації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, маршрут проходитиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до Варни. Таке рішення є важливим як з точки зору логістики, так і з огляду на зручність для пасажирів.

Орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин — майже на рівні автобусного сполучення, але з суттєво вищим рівнем комфорту. Остаточний час буде підтверджено після проходження тестового поїзда.

"Наша ціль – запустити це сполучення вже на початку червня.Це рішення важливе і для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, і для людей. Зокрема, для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок", - наголосив Кулеба.

Він додав, що також окремо опрацьовується конфігурація маршруту та вартість квитків.

"Важливе питання – ціна. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволяє знизити вартість квитків. Перемовини тривають. Наступний крок – фіналізація тарифного рішення та запуск тестового поїзда спільно з партнерами", - підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що цього літа Україна, Болгарія та Румунія планують провести тестовий запуск пасажирського потяга, що з'єднає країни у тристоронньому форматі. Сторони вже розпочали спільну роботу над впровадженням нового залізничного маршруту.