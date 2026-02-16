На пенсии и субсидии: Украина получила грант в $690 млн от Японии и Канады

Украина получила грант от Японии и Канады на сумму 690 млн. долларов в рамках программы Всемирного банка PEACE in Ukraine. Средства будут направлены на финансирование пенсионных выплат, социальную поддержку населения и жилищно-коммунальных субсидий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

Финансовая поддержка от Японии и Канады

Это первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированный в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.

Привлеченные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины и будут использованы на финансирование приоритетных государственных расходов, в частности, пенсионных выплат, программ социальной поддержки населения и жилищно-коммунальных субсидий.

Грантовое финансирование сформировано за счет вкладов международных партнеров:

544 млн дол. – вклад правительства Японии;

146 млн дол. – вклад правительства Канады;

0,8 млн. дол. – средства целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

О механизме ERA и проекте PEACE in Ukraine

Реализация механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) начата в конце 2024 года. Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет 5 млрд канадских долларов (почти 3,6 млрд долларов США), из которых два предыдущих транша в размере 2,5 млрд и 2,3 млрд канадских долларов Украина получила весной и летом 2025 года. Взнос Японии в финансовую поддержку Украины странами G7 предусмотрен в размере 471,9 млрд. японских иен (более 3 млрд. долларов США).

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что благодаря грантовой поддержке Всемирного банка и правительств Японии и Канады обеспечивается макрофинансовая стабильность государства и финансирование ключевых расходов. С 2022 года Япония предоставила Украине 9,5 млрд. долларов США, а Канада – почти 9 млрд. долларов США бюджетной помощи.

6 февраля 2026 Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении грантовых средств в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Проект PEACE in Ukraine реализуется с июня 2022 г. и направлен на обеспечение непрерывного выполнения ключевых государственных функций с начала полномасштабной войны. Общий объем финансирования, привлеченного в рамках проекта, составляет 51,7 млрд. долларов США.