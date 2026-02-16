На пенсії та субсидії: Україна отримала грант на $690 млн від Японії та Канади

Україна отримала грант від Японії та Канади на суму 690 млн доларів у рамках програми Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти будуть спрямовані на фінансування пенсійних виплат, соціальної підтримки населення та житлово-комунальних субсидій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Фінансова підтримка від Японії та Канади

Це перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть використані на фінансування пріоритетних державних видатків, зокрема пенсійних виплат, програм соціальної підтримки населення та житлово-комунальних субсидій.

Грантове фінансування сформоване за рахунок внесків міжнародних партнерів:

544 млн дол. – внесок уряду Японії;

146 млн дол. – внесок уряду Канади;

0,8 млн дол. – кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Про механізм ERA та проєкт PEACE in Ukraine

Реалізацію механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) розпочато наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже 3,6 млрд доларів США), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року. Внесок Японії у фінансову підтримку України країнами G7 передбачено у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США).

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що завдяки грантовій підтримці Світового банку та урядів Японії й Канади забезпечується макрофінансова стабільність держави та фінансування ключових видатків. Від 2022 року Японія надала Україні 9,5 млрд доларів США, а Канада – майже 9 млрд доларів США бюджетної допомоги.

6 лютого 2026 року Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання грантових коштів у межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Проєкт PEACE in Ukraine реалізується з червня 2022 року та спрямований на забезпечення безперервного виконання ключових державних функцій з початку повномасштабної війни. Загальний обсяг фінансування, залученого в межах проєкту, становить 51,7 млрд доларів США.