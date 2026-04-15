На переходе "Солотвино – Сигета-Мармация" будут временно приостанавливать оформление авто

Из-за продолжения работ по реконструкции моста через реку Тиса румынская сторона приняла решение продлить временные ограничения движения на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНСУ .

С 15 апреля 2026 года по будням с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств на этом переходе будет временно приостанавливаться. Пешеходное сообщение при этом осуществляется без изменений и ограничений.

Ограничения будут действовать ориентировочно до 15 мая включительно и связаны с реконструкцией мостового перехода через Тису.

Гражданам рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок и при возможности пользоваться альтернативными пунктами пропуска.

Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.