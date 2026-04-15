Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,44

51,25

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На переходе "Солотвино – Сигета-Мармация" будут временно приостанавливать оформление авто

Движение через ЧП "Солотвино – Сигету-Мармацией" ограничено
Движение через ЧП "Солотвино – Сигету-Мармацией" ограничено

Из-за продолжения работ по реконструкции моста через реку Тиса румынская сторона приняла решение продлить временные ограничения движения на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНСУ .

С 15 апреля 2026 года по будням с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств на этом переходе будет временно приостанавливаться. Пешеходное сообщение при этом осуществляется без изменений и ограничений.

Ограничения будут действовать ориентировочно до 15 мая включительно и связаны с реконструкцией мостового перехода через Тису.

Гражданам рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок и при возможности пользоваться альтернативными пунктами пропуска.

Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.

Автор:
Татьяна Гойденко
