Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

На переході "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинятимуть оформлення авто

Рух через ПП "Солотвино – Сігету-Мармацієй" обмежено
Рух через ПП "Солотвино – Сігету-Мармацієй" обмежено

Через продовження робіт з реконструкції мосту через річку Тиса румунська сторона ухвалила рішення продовжити тимчасові обмеження руху на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПСУ.

З 15 квітня 2026 року у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів на цьому переході тимчасово призупинятиметься. Пішохідне сполучення при цьому здійснюється без змін та без обмежень.

Обмеження діятимуть орієнтовно до 15 травня включно та пов’язані з реконструкцією мостового переходу через Тису.

Громадянам рекомендують враховувати ці зміни під час планування поїздок і за можливості користуватися альтернативними пунктами пропуску.

Зауважимо, Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.

Автор:
Тетяна Гойденко