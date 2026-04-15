На переході "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинятимуть оформлення авто

Через продовження робіт з реконструкції мосту через річку Тиса румунська сторона ухвалила рішення продовжити тимчасові обмеження руху на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

З 15 квітня 2026 року у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів на цьому переході тимчасово призупинятиметься. Пішохідне сполучення при цьому здійснюється без змін та без обмежень.

Обмеження діятимуть орієнтовно до 15 травня включно та пов’язані з реконструкцією мостового переходу через Тису.

Громадянам рекомендують враховувати ці зміни під час планування поїздок і за можливості користуватися альтернативними пунктами пропуску.

Зауважимо, Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.