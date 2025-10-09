- Категория
На прифронтовой территории открыли движение двумя восстановленными мостами
В одной из прифронтовых областей Украины восстановили и открыли движение еще двумя мостами, разрушенными во время боевых действий. Новые объекты обеспечат бесперебойную работу гуманитарных и военных маршрутов, а также улучшат доступ местных жителей к медицинским и социальным услугам.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
После деоккупации региона на месте разрушенных переправ сначала обустроили временные мосты, а затем начали полноценное восстановление.
Во время реконструкции заменили опоры, устроили новые пролетные строения, гидроизоляцию и проезжую часть, а также установили современные ограждения.
Один из мостов имеет длину 33,7 метра и ширину 11,6 метра – здесь обустроено новое освещение и систему видеонаблюдения. Второй мост длиной 24,5 метра и шириной 11,6 метра с пешеходными тротуарами с обеих сторон.
Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, в прифронтовых регионах продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. Областные службы восстановления работают над обеспечением стабильного транспортного сообщения.
"Каждый восстановленный мост - залог доставки необходимой помощи, эвакуации людей в случае угрозы и поддержки военной логистики", - говорится в сообщении.
Также в начале октября была завершена реконструкция еще двух мостов, обеспечивающих транспортное сообщение, военную логистику и повседневную жизнь жителей.