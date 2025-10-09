Запланована подія 2

На прифронтовій території відкрили рух двома відновленими мостами

мости, ремонт дороги
У прифронтовій області відновили два зруйновані мости / Міністерство розвитку громад та територій України

У одній із прифронтових областей України відновили та відкрили рух ще двома мостами, які були зруйновані під час бойових дій. Нові об’єкти забезпечать безперебійну роботу гуманітарних і військових маршрутів, а також покращать доступ місцевих жителів до медичних і соціальних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Після деокупації регіону на місці зруйнованих переправ спочатку облаштували тимчасові мости, а згодом розпочали повноцінне відновлення.

Під час реконструкції замінили опори, влаштували нові прогонові будови, гідроізоляцію та проїзну частину, а також встановили сучасні бар’єрні огородження.

Фото 2 — На прифронтовій території відкрили рух двома відновленими мостами

Один із мостів має довжину 33,7 метра та ширину 11,6 метра — тут облаштовано нове освітлення та систему відеонагляду. Другий міст завдовжки 24,5 метра та завширшки 11,6 метра, з пішохідними тротуарами по обидва боки.

Попри постійну загрозу обстрілів, у прифронтових регіонах тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Обласні служби відновлення працюють над забезпеченням стабільного транспортного сполучення.

"Кожен відновлений міст є запорукою доставки необхідної допомоги, евакуації людей у разі загрози та підтримки військової логістики", - йдеться в повідомленні.

Також на початку жовтня було завершено реконструкцію ще двох мостів, які забезпечують транспортне сполучення, військову логістику та щоденне життя мешканців.

Автор:
Тетяна Гойденко