Набережное шоссе в Киеве частично перекроют на четыре дня из-за ремонта

В Киеве частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе в направлении моста Метро. Причина – очистка и ремонт дождевой канализации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

С 13 по 16 июля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе в Печерском районе. Ограничения будут действовать каждый день с 8:00 до 20:00.

Причиной временных смен станут работы по очистке и ремонту дождевой канализации. Специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления будут работать на участке Набережного шоссе от Подола до моста Метро. При выполнении работ движение транспорта будет частично ограничивать одной полосой.

В "Киевавтодоре" отметили, что в случае неблагоприятных погодных условий график выполнения работ может быть скорректирован. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Фото: КГГА

Напомним, в Украине с начала года восстановили более 16 млн кв. м дорог. Несмотря на сложные условия военного времени, дорожные бригады продолжают поддерживать ключевые логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны в обеспечении непрерывного сообщения между регионами.