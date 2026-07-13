Набережне шосе в Києві частково перекриють на чотири дні через ремонт

В Києві частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе в напрямку мосту Метро. Причина — очищення та ремонт дощової каналізації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Із 13 до 16 липня в Києві частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі. Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00.

Причиною тимчасових змін стануть роботи з очищення та ремонту дощової каналізації. Фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління працюватимуть на ділянці Набережного шосе від Подолу до мосту Метро. Під час виконання робіт рух транспорту частково обмежуватимуть однією смугою.

У "Київавтодорі" зазначили, що в разі несприятливих погодних умов графік виконання робіт можуть скоригувати. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові обмеження.

Фото: КМДА

Нагадаємо, в Україні з початку року відновили понад 16 млн кв. м доріг. Попри складні умови воєнного часу, дорожні бригади продовжують підтримувати в належному стані ключові логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни для забезпечення безперервного сполучення між регіонами.