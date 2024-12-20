- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Начата регистрация автобусов в "єЧерзі" на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховичи"
21 декабря с 13:30 начинается движение на пункте пропуска с Польшей "Нижанковичи — Мальховичи". Пересечение границы для автобусов будет возможно только по предварительной записи в системе “єЧерга”.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Все о пересечении границы транспортом
Отмечается, что пересечь границу смогут легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы.
Пересечение границы для автобусов будет осуществляться исключительно по предварительной записи в системе "єЧерга". В настоящее время действует динамическая очередь без фиксации времени пересечения границы
Регистрация в системе "єЧерга" доступна с 13:00 20 декабря.
В пресс-службе отмечают, что поскольку пункт пропуска новый и разрешения на регулярные маршруты еще не выдано, сейчас пересечение границы возможно только для нерегулярных перевозчиков. Соответственно, регистрация в системе доступна исключительно для перевозчиков, осуществляющих нерегулярные рейсы.
Стать в электронную очередь можно на сайте и в мобильном приложении "єЧерга".
Как забронировать места в "єЧерзі"
- Для бронирования места в "єЧерзі" водителю автобуса требуется:
- на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь";
- Выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";
- Выбрать пункт пропуска;
- заполнить данные водителя, данные автобуса, данные о рейсе;
- проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь".
О строительстве КПП "Нижанковичи-Мальховичи"
Стоимость строительства перехода "Нижанковичи-Мальховичи" составляет 109 млн злотых (около $27,1 млн), все расходы финансирует польская сторона.
На КПП украинские и польские таможенники и пограничники будут осуществлять общий контроль.
Напомним, в пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей с 1 октября 2024 было прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств.