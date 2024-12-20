Розпочато реєстрацію автобусів у "єЧергу" на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховичі"

21 грудня з 13:30 розпочинається рух на пункті пропуску з Польщею “Нижанковичі – Мальховичі”. Перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі “єЧерга”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Все про перетин кордону транспортом

Зазначається, що перетнути кордон зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси.

Перетин кордону для автобусів здійснюватиметься виключно за попереднім записом у системі "єЧерга". На даний момент діє динамічна черга без фіксації часу перетину кордону

Реєстрація в системі "єЧерга" доступна з 13:00 20 грудня.

В пресслужбі наголошують, що оскільки пункт пропуску є новим і дозволи на регулярні маршрути ще не видано, наразі перетин кордону можливий лише для нерегулярних перевізників. Відповідно, реєстрація в системі доступна виключно для перевізників, які здійснюють нерегулярні рейси.

Стати в електронну чергу можна на сайті та в мобільному застосунку "єЧерга".

Як забронювати місця в "єЧерзі"

Для бронювання місця в "єЧерзі" водію автобусу потрібно:

на сайті echerha.gov.ua натиснути "Стати в чергу";

️обрати "Автобус" та натиснути "Стати в чергу";

️обрати пункт пропуску;

️заповнити дані водія, дані автобуса, дані про рейс;

перевірити всі внесені дані та натиснути "Стати в чергу".

Про будівництво КПП "Нижанковичі-Мальховичі"

Вартість будівництва переходу "Нижанковичі-Мальховичі" становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн), усі витрати фінансує польська сторона.

На КПП українські та польські митники і прикордонники здійснюватимуть спільний контроль.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні з Польшею з 1 жовтня 2024 року було припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів.