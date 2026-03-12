Запланована подія 2

Нацбанк аннулировал лицензии двух небанковских финансовых учреждений: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у двух небанковских учреждений — ООО "ФК "Амида" и ООО "Клиринг Финанс". Компании также исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

Две финансовые компании потеряли лицензию

Решение было принято на основании заявлений самих компаний.

В частности, у ООО "ФК "Амида" отозваны лицензии на предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг. У ООО "Клиринг Финанс" - на предоставление средств и банковских металлов в кредит и факторинг.

В связи с отзывом лицензий обе компании также исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в соответствии с положением об авторизации поставщиков финансовых услуг.

Решение было принято 11 марта 2026 года Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Что известно о компаниях

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Амида" было зарегистрировано в 2016 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 97,13 млн грн.

Основной вид деятельности компании – предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Также компания осуществляет другие виды посредничества и предоставляет услуги финансового лизинга.

Бенефициарный собственник – Земляная Наталья.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Клиринг Финанс" было зарегистрировано в 2021 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.

Основное направление деятельности компании – предоставление финансовых услуг, не связанных со страхованием и пенсионным обеспечением.

Кроме того, компания работает в сфере денежного посредничества, предоставляет услуги финансового лизинга и осуществляет другие виды кредитования.

Бенефициарный владелец – Рубан Павел.

Напомним, в феврале 2026 года количество участников небанковского финансового рынка в феврале 2026 года уменьшилось на восемь учреждений – до 761. Количество банков не изменилось и составляет 60 лицензиатов.

Ольга Опенько