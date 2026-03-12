Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,43

44,29

EUR

51,65

51,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нацбанк анулював ліцензії двох небанківських фінансових установ: що відомо

НБУ
"Аміда" та "Кліринг Фінанс" втратили ліцензії на фінансові послуги / НБУ

Національний банк України відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у двох небанківських установ - ТОВ “ФК ”Аміда" та ТОВ “Кліринг Фінанс”. Компанії також виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Дві фінансові компанії втратили ліцензії

Рішення ухвалено на підставі заяв самих компаній.

Зокрема, у ТОВ "ФК "Аміда" відкликано ліцензії на надання коштів і банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг. У ТОВ "Кліринг Фінанс" - на надання коштів і банківських металів у кредит та факторинг.

У зв’язку з відкликанням ліцензій обидві компанії також виключено з Державного реєстру фінансових установ відповідно до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Рішення було ухвалене 11 березня 2026 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Що відомо про компанії

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Аміда" було зареєстровано в 2016. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 97,13 млн грн.

Основний вид діяльності компанії - надання інших фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення. Також компанія здійснює інші види грошового посередництва та надає послуги фінансового лізингу.

Бенефіціарний власник - Земляна Наталія.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Кліринг Фінанс" було зареєстровано в 2021 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основний напрям діяльності компанії - надання фінансових послуг, не пов’язаних зі страхуванням та пенсійним забезпеченням.

Крім того, компанія працює у сфері грошового посередництва, надає послуги фінансового лізингу та здійснює інші види кредитування.

Бенефіціарний власник - Рубан Павло.

Нагадаємо, у лютому 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків не змінилася і складає 60 ліцензіатів.

Автор:
Ольга Опенько