Нацбанк анулював ліцензії двох небанківських фінансових установ: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у двох небанківських установ - ТОВ “ФК ”Аміда" та ТОВ “Кліринг Фінанс”. Компанії також виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Дві фінансові компанії втратили ліцензії

Рішення ухвалено на підставі заяв самих компаній.

Зокрема, у ТОВ "ФК "Аміда" відкликано ліцензії на надання коштів і банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг. У ТОВ "Кліринг Фінанс" - на надання коштів і банківських металів у кредит та факторинг.

У зв’язку з відкликанням ліцензій обидві компанії також виключено з Державного реєстру фінансових установ відповідно до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Рішення було ухвалене 11 березня 2026 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Що відомо про компанії

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Аміда" було зареєстровано в 2016. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 97,13 млн грн.

Основний вид діяльності компанії - надання інших фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення. Також компанія здійснює інші види грошового посередництва та надає послуги фінансового лізингу.

Бенефіціарний власник - Земляна Наталія.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Кліринг Фінанс" було зареєстровано в 2021 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основний напрям діяльності компанії - надання фінансових послуг, не пов’язаних зі страхуванням та пенсійним забезпеченням.

Крім того, компанія працює у сфері грошового посередництва, надає послуги фінансового лізингу та здійснює інші види кредитування.

Бенефіціарний власник - Рубан Павло.

Нагадаємо, у лютому 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків не змінилася і складає 60 ліцензіатів.