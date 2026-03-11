У лютому в Україні стало менше небанківських фінустанов: ринок покинули вісім компаній

У лютому 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків не змінилася і складає 60 ліцензіатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Хто покинув ринок?

Протягом місяця п’ять установ втратили ліцензії за власною ініціативою: три фінансові компанії та дві кредитні спілки. Одній кредитній спілці ліцензію анулювали примусово. Водночас одна фінансова компанія розширила обсяг своєї ліцензії.

З державних реєстрів виключено вісім організацій. За заявою власників ринок залишили дві кредитні спілки та один колектор. Примусово було виключено чотири фінансові компанії та одну кредитну спілку.

Склад учасників

На ринку працюють 403 фінансові компанії, 100 ломбардів, 81 кредитна спілка та 73 колекторські компанії. Сектор страхування представлений 47 компаніями "non-life", 10 "life"-страховиками та одним страховиком зі спеціальним статусом. Також діють 45 страхових брокерів та один лізингодавець. Кількість банківських (15) та небанківських фінансових груп (40) залишилася незмінною.

Платіжний ринок

На платіжному ринку працюють 14 платіжних систем, створених резидентами, та 10 міжнародних систем. Послуги надають 16 платіжних установ, 11 фінансових установ з правом на платіжні послуги, один банк — емітент електронних грошей та один поштовий оператор. Також діють 69 комерційних агентів та 32 технологічні оператори.

У лютому Національний банк опрацював 188 запитів щодо ліцензійних та реєстраційних дій. Найбільше звернень надійшло від фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців (118 запитів). Від банків та страховиків надійшло по 30 запитів, а від кредитних спілок та колекторських компаній — 10.

фінансовий ринок України станом на 1 березня 2026 року / НБУ

Нагадаємо, на початку березня Національний банк відкликав ліцензію ТОВ "ФК "Енерджі Кепітал", після чого компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ.