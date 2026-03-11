Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,30

44,10

EUR

51,65

51,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У лютому в Україні стало менше небанківських фінустанов: ринок покинули вісім компаній

нбу
В НБУ назвали кількість банків і небанківських установ на ринку України / НБУ

У лютому 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків не змінилася і складає 60 ліцензіатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Хто покинув ринок?

Протягом місяця п’ять установ втратили ліцензії за власною ініціативою: три фінансові компанії та дві кредитні спілки. Одній кредитній спілці ліцензію анулювали примусово. Водночас одна фінансова компанія розширила обсяг своєї ліцензії.

З державних реєстрів виключено вісім організацій. За заявою власників ринок залишили дві кредитні спілки та один колектор. Примусово було виключено чотири фінансові компанії та одну кредитну спілку.

Склад учасників

На ринку працюють 403 фінансові компанії, 100 ломбардів, 81 кредитна спілка та 73 колекторські компанії. Сектор страхування представлений 47 компаніями "non-life", 10 "life"-страховиками та одним страховиком зі спеціальним статусом. Також діють 45 страхових брокерів та один лізингодавець. Кількість банківських (15) та небанківських фінансових груп (40) залишилася незмінною.

Платіжний ринок

На платіжному ринку працюють 14 платіжних систем, створених резидентами, та 10 міжнародних систем. Послуги надають 16 платіжних установ, 11 фінансових установ з правом на платіжні послуги, один банк — емітент електронних грошей та один поштовий оператор. Також діють 69 комерційних агентів та 32 технологічні оператори.

У лютому Національний банк опрацював 188 запитів щодо ліцензійних та реєстраційних дій. Найбільше звернень надійшло від фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців (118 запитів). Від банків та страховиків надійшло по 30 запитів, а від кредитних спілок та колекторських компаній — 10.

фінансовий ринок України станом на 1 березня 2026 року, інфографіка
фінансовий ринок України станом на 1 березня 2026 року / НБУ

Нагадаємо, на початку березня Національний банк відкликав ліцензію ТОВ "ФК "Енерджі Кепітал", після чого компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Автор:
Тетяна Ковальчук