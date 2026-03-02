Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ відкликав ліцензію фінансової компанії: яка причина

НБУ
"Енерджі Кепітал виключено з реєстру фінансових установ / НБУ

Національний банк України відкликав ліцензію ТОВ “ФК ”Енерджі Кепітал", після чого компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ відкликав ліцензію фінансової компанії

Національний банк України на підставі власної заяви відкликав ліцензію фінансової компанії "Енерджі Кепітал". Рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 26 лютого 2026 року.

У зв’язку з цим компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ відповідно до положень про авторизацію надавачів фінансових послуг. Відкликання ліцензії означає припинення права "Енерджі Кепітал" здійснювати діяльність з надання фінансових послуг.

Національний банк наголосив, що такі заходи здійснюються у відповідності до чинного законодавства та положень регулятора, і спрямовані на підтримку стабільності фінансового сектору країни.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Енерджі Кепітал" було зареєстровано в 2018 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15,25 млн грн.

Основний вид діяльності - надання різних видів кредитування, включно з фінансовою підтримкою підприємств та фізичних осіб.

Інші види діяльності: надання додаткових фінансових послуг, що не належать до страхування або пенсійного забезпечення, включно з послугами у сфері управління фінансами та консалтингу.

Бенефіціарний власник - Кулакевич Валентин.

Нагадаємо, у січні НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія Інвест-кредо" за власною заявою товариства.

Автор:
Ольга Опенько