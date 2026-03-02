НБУ відкликав ліцензію фінансової компанії: яка причина

Національний банк України відкликав ліцензію ТОВ “ФК ”Енерджі Кепітал", після чого компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ відкликав ліцензію фінансової компанії

Національний банк України на підставі власної заяви відкликав ліцензію фінансової компанії "Енерджі Кепітал". Рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 26 лютого 2026 року.

У зв’язку з цим компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ відповідно до положень про авторизацію надавачів фінансових послуг. Відкликання ліцензії означає припинення права "Енерджі Кепітал" здійснювати діяльність з надання фінансових послуг.

Національний банк наголосив, що такі заходи здійснюються у відповідності до чинного законодавства та положень регулятора, і спрямовані на підтримку стабільності фінансового сектору країни.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Енерджі Кепітал" було зареєстровано в 2018 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15,25 млн грн.

Основний вид діяльності - надання різних видів кредитування, включно з фінансовою підтримкою підприємств та фізичних осіб.

Інші види діяльності: надання додаткових фінансових послуг, що не належать до страхування або пенсійного забезпечення, включно з послугами у сфері управління фінансами та консалтингу.

Бенефіціарний власник - Кулакевич Валентин.

Нагадаємо, у січні НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія Інвест-кредо" за власною заявою товариства.