НБУ отозвал лицензию финансовой компании: какая причина

НБУ
"Энерджи Кэпитал исключен из реестра финансовых учреждений / НБУ

Национальный банк Украины отозвал лицензию ООО "ФК "Энерджи Кепитал", после чего компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ отозвал лицензию финансовой компании

Национальный банк Украины на основании собственного заявления отозвал лицензию финансовой компании "Энерджи Кэпитал". Решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 26 февраля 2026 года.

В связи с этим компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений в соответствии с положениями об авторизации предоставлятелей финансовых услуг. Отзыв лицензии означает прекращение права "Энерджи Кэпитал" осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг.

Национальный банк подчеркнул, что такие мероприятия осуществляются в соответствии с действующим законодательством и положениями регулятора и направлены на поддержание стабильности финансового сектора страны.

Что известно о компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Энерджи Кэпитал" было зарегистрировано в 2018 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,25 млн. грн.

Основной вид деятельности – предоставление различных видов кредитования, включая финансовую поддержку предприятий и физических лиц.

Другие виды деятельности: предоставление дополнительных финансовых услуг, не относящихся к страхованию или пенсионному обеспечению, включая услуги в сфере управления финансами и консалтинга.

Бенефициарный владелец – Кулакевич Валентин.

Напомним, в январе НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания Инвест-кредо" по собственному заявлению общества.

Автор:
Ольга Опенько