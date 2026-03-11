В феврале в Украине стало меньше небанковских финучреждений: рынок покинули восемь компаний

В феврале 2026 количество участников небанковского финансового рынка в феврале 2026 уменьшилось на восемь учреждений — до 761. Количество банков не изменилось и составляет 60 лицензиатов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кто покинул рынок?

В течение месяца пять учреждений потеряли лицензии по собственной инициативе: три финансовых компании и два кредитных союза. Одному кредитному союзу лицензию аннулировали принудительно. Одновременно одна финансовая компания расширила объем своей лицензии.

Из государственных реестров исключены восемь организаций. По заявлению владельцев, рынок оставили два кредитных союза и один коллектор. Принудительно были исключены четыре финансовые компании и один кредитный союз.

Состав участников

На рынке работают 403 финансовые компании, 100 ломбардов, 81 кредитный союз и 73 коллекторских компании. Сектор страхования представлен 47 компаниями "non-life", 10 "life"-страховщиками и одним страховщиком со специальным статусом. Также действуют 45 страховых брокеров и один лизингодатель. Количество банковских (15) и небанковских финансовых групп (40) осталось неизменным.

Платежный рынок

На платежном рынке работают 14 платежных систем, созданных резидентами, и 10 международных систем. Услуги предоставляются 16 платежными учреждениями, 11 финансовыми учреждениями с правом на платежные услуги, один банк — эмитент электронных денег и один почтовый оператор. Также действуют 69 коммерческих агентов и 32 технологических оператора.

В феврале Национальный банк проработал 188 запросов по лицензионным и регистрационным действиям. Больше всего обращений поступило от финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей (118 запросов). От банков и страховщиков поступило по 30 запросов, а от кредитных союзов и коллекторских компаний – 10.

финансовый рынок Украины по состоянию на 1 марта 2026 года / НБУ

Напомним, в начале марта Национальный банк отозвал лицензию ООО " ФК " Энерджи Кэпитал", после чего компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений.