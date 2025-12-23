Нацбанк ограничил деятельность кредитного союза: что известно

Национальный банк Украины применил меру влияния к кредитному союзу "Оберіг" из-за несоблюдения пруденциальных нормативов. Регулятор до 30 июня 2026 г. ограничил предоставление отдельных кредитных услуг, в частности заключение и изменение кредитных договоров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ ввел временные ограничения для кредитного союза

К кредитному союзу "Оберіг" применена мера влияния в виде временного ограничения отдельных финансовых услуг. До 30 июня 2026 года союзу и его обособленным подразделениям запрещено на основании стандартной лицензии предоставлять средства и банковские металлы в кредит в случаях, когда это приводит к превышению установленных нормативов капитала.

В частности, ограничения касаются заключения новых кредитных договоров, продления срока действия действующих соглашений, а также внесения изменений в кредитные договоры, если вследствие таких действий сумма обязательств одного члена, группы членов или другого кредитного союза перед "Оберігом" превышает 10% его регулятивного капитала.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 22 декабря 2025 года.

Что известно о кредитном союзе?

Согласно данным УouСontrol, юридическое лицо КС "Оберіг" было зарегистрировано в 2004 году.

Основным направлением деятельности учреждения есть предоставление услуг в сфере денежного посредничества. Кроме того, она также осуществляет другие виды кредитования.

Уполномоченным лицом юридического лица кредитного союза "Оберіг" Залуцкий Сергей.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

