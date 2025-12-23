Запланована подія 2

Нацбанк обмежив діяльність кредитної спілки: що відомо

НБУ ввів обмеження для кредитної спілки Оберіг / НБУ

Національний банк України застосував захід впливу до кредитної спілки “Оберіг” через недотримання пруденційних нормативів. Регулятор до 30 червня 2026 року обмежив надання окремих кредитних послуг, зокрема укладення та зміну кредитних договорів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ ввів тимчасові обмеження для кредитної спілки

До кредитної спілки "Оберіг" застосовано захід впливу у вигляді тимчасового обмеження окремих фінансових послуг. До 30 червня 2026 року спілці та її відокремленим підрозділам заборонено на підставі стандартної ліцензії надавати кошти та банківські метали в кредит у випадках, коли це призводить до перевищення встановлених нормативів капіталу.

Зокрема, обмеження стосуються укладення нових кредитних договорів, продовження строку дії чинних угод, а також внесення змін до кредитних договорів, якщо внаслідок таких дій сума зобов’язань одного члена, групи членів або іншої кредитної спілки перед "Оберігом" перевищує 10% її регулятивного капіталу.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 грудня 2025 року.

Що відомо про кредитну спілку? 

Згідно з даними УouСontrol, юридична особа КС "Оберіг" було зареєстровано в 2004 році. 

Основним напрямом діяльності установи є надання послуг у сфері грошового посередництва. Окрім цього, вона також здійснює інші види кредитування.

Уповноваженою особою юридичної особи кредитної спілки "Оберіг" є Залуцький Сергій.

Що таке кредитна спілка? 

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Автор:
Ольга Опенько