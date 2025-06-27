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Нацбанк выиграл дело по неплатежеспособности Мегабанка в Верховном Суде

суд
Верховный Суд принял сторону регулятора по делу Мегабанка

Верховный Суд Украины 24 июня 2025 подтвердил законность решения Национального банка о признании АО "Мегабанк" неплатежеспособным. Суд кассационной инстанции отменил предыдущие решения и отметил право регулятора применять профессиональное суждение при оценке финансового состояния банка. Постановление вступило в силу и не подлежит обжалованию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Дело Мегабанка завершено

В постановлении Верховного Суда указано, что Национальный банк Украины как регулятор, ответственный за стабильность банковской системы и защиту интересов вкладчиков, действует в пределах полномочий, определенных законами "О Национальном банке Украины" и "О банках и банковской деятельности". Согласно этим законам НБУ имеет право осуществлять инспекции, применять профессиональное суждение и принимать регуляторные меры, в частности признавать банк неплатежеспособным.

Если банк не устраняет выявленные нарушения в течение 120 дней после признания его проблемным, Национальный банк обязан принять решение о его неплатежеспособности — даже во время военного положения. объективное и достоверное, не подменяя его своими выводами.

Это объясняется тем, что Национальный банк обладает уникальной экспертизой, специальными инструментами и доступом к полной финансовой информации, необходимой для оценки рисков в банковском секторе. стабильности в стране.

Как отмечается в постановлении Верховного Суда, выявленные Национальным банком нарушения требований нормативно-правовых актов свидетельствуют о несоответствии бизнес-модели АО "Мегабанк" требованиям по капиталу, ликвидности и управлению рисками, что дало регулятору основания принять решение о его неплатежеспособности.

Доля Мегабанка

Напомним, 2 июня 2022 года Национальный банк Украины отнес Мегабанк к  категории неплатежеспособных. Примечательно, что хотя временная администрация считалась введенной в банк с утра 3 июня, фактически это произошло не сразу из-за игнорирования им требований ФГО. Публично же Субботин как основатель и мажоритарный акционер финучреждения выступил с недовольством решением НБУ, предупредив о его возможных "катастрофических" последствиях, однако впоследствии владелец быстро "сдался" и банк перешел под управление ФГО.

При этом фонд пытался спасти банк. 7 июня он объявил открытый конкурс с целью поиска потенциального инвестора, который полностью или частично принял бы активы и обязательства Мегабанка, купив переходящий банк, созданный фондом, или сам обанкротившийся банк в целом.

Однако в ходе открытого конкурса по выводу с рынка Мегабанка не поступило   никакого конкурсного предложения от потенциальных инвесторов Итак, в конце июля 2022 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения. Первые активы обанкротившегося банка фонд  начал продавать  с 23 сентября того же года.

Автор:
Ольга Опенько