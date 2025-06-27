Нацбанк виграв справу щодо неплатоспроможності Мегабанку у Верховному Суді

Верховний Суд України 24 червня 2025 року підтвердив законність рішення Національного банку про визнання АТ "Мегабанк" неплатоспроможним. Суд касаційної інстанції скасував попередні рішення та наголосив на праві регулятора застосовувати професійне судження при оцінці фінансового стану банку. Постанова набрала чинності та не підлягає оскарженню.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Справу Мегабанку завершено

У постанові Верховного Суду зазначено, що Національний банк України, як регулятор, відповідальний за стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників, діє в межах повноважень, визначених законами "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність". Відповідно до цих законів, НБУ має право здійснювати інспекції, застосовувати професійне судження та вживати регуляторних заходів, зокрема визнавати банк неплатоспроможним.

Якщо банк не усуває виявлені порушення протягом 120 днів після визнання його проблемним, Національний банк зобов’язаний ухвалити рішення про його неплатоспроможність — навіть під час воєнного стану. У випадку з АТ "Мегабанк" НБУ діяв відповідно до вимог закону, керуючись професійним судженням, яке, згідно з Кодексом адміністративного судочинства України (стаття 266-1), суди зобов’язані враховувати як об’єктивне та достовірне, не підміняючи його власними висновками.

Це пояснюється тим, що Національний банк володіє унікальною експертизою, спеціальними інструментами та доступом до повної фінансової інформації, необхідної для оцінки ризиків у банківському секторі. Верховна Рада, враховуючи міжнародну практику, встановила обмеження щодо втручання суду в оцінки та рішення НБУ, за винятком випадків очевидних порушень чи перевищення повноважень. Такий підхід дозволяє регулятору ефективно реагувати на загрози фінансовій стабільності країни.

Як зазначається в постанові Верховного Суду, виявлені Національним банком порушення вимог нормативно-правових актів свідчать про невідповідність бізнес-моделі АТ "Мегабанк" вимогам щодо капіталу, ліквідності та управління ризиками, що дало регулятору підстави прийняти рішення про його неплатоспроможність.

Доля Мегабанку

Нагадаємо, 2 червня 2022 року Національний банк України відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних. Примітно, що хоча тимчасова адміністрація вважалася введеною у банк з ранку 3 червня, фактично це відбулося не відразу через ігнорування ним вимог ФГВ. Публічно ж Суботін як засновник та мажоритарний акціонер фінустанови виступив із невдоволенням рішенням НБУ, попередивши про його можливі "катастрофічні" наслідки, однак згодом власник швидко “здався” й банк перейшов під управління ФГВ.

При цьому фонд намагався врятувати банк. 7 червня він оголосив відкритий конкурс з метою пошуку потенційного інвестора, який повністю чи частково прийняв би активи та зобов’язання Мегабанку, купивши перехідний банк, що був би створений фондом, або ж сам збанкрутілий банк у цілому.

Однак, в ході відкритого конкурсу з виведення з ринку Мегабанку не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів. Тож, наприкінці липня 2022 року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінустанови. Перші активи збанкрутілого банку фонд почав продавати з 23 вересня того ж року.