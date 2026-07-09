Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года

8 июля в Киеве на ежегодной конференции HR Wisdom Summit состоялась торжественная церемония награждения победителей Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года.

Рейтинги ежегодно проводятся журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и ведущим деловым порталом Delo.ua и уже стали ожидаемым событием для бизнес-сообщества Украины.

К участию в рейтинге лучших работодателей присоединились почти 200 компаний, а за место в ТОП-50 HR-директоров боролись более 100 профессионалов.

Провели церемонию награждения Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", Натали Новгородская, соучредитель UpPro School и организатор Soft Skills Summit , а также директор департамента личного страхования страховой компании INGO Марина Зварыч.

Для получения персональных наград и наград для своих компаний на сцену поднимались:

Наталья Теряхина, HRD Kernel

Виктория Кондрашихина, директор по персоналу "Фармак"

Екатерина Залозных, директор по персоналу АрселорМиттал Кривой Рог .

Анна Зарипова, директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры Империал Брендс Продакшн Украина

Татьяна Костюченко, HRD, заместитель председателя правления ПУМБ

Евгения Кузьминская, HRD ОККО

Екатерина Цибур, HRD сети NOVUS

Светлана Мозгова, директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарта-Киев"

Анастасия Громова, HRD МХП

Владислав Шалабаев, HRD Premier Food Group

Екатерина Харчун, старший специалист по работе с талантами Тева в Украине

Юлия Титуренко, HRD Банк Южный.

Наталья Галунко, начальник департамента менеджмента персонала UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Инна Мокровольская, директор по персоналу Credit Agricole Ukraine.

Ирина Романенко, директор департамента по работе с персоналом Континентал Фармерз Групп

Марьяна Кошарновская, старший менеджер по персоналу AB InBev Efes Украина

Ольга Мусийко, HR-директор 1+1 media

Алена Кавка, HRD Roshen

Полина Айдын, HRD CAPAROL Украина

Наталья Король, директор департамента управления персоналом и трансформации бизнеса ТАС Агро

Елена Большая, директор по управлению персоналом Sense Bank

София Чучупак, HRD Банка Кредит Днепр

Илона Пасечник, HRD ALVIVA GROUP

Татьяна Попова, Chief Human Resources Officer Uklon

Максим Яворский, исполнительный директор группы компаний VIDI

Олег Плахтий, HRD "Эпицентр-К"

Вячеслав Шумейко, директор департамента управления персоналом "Параллель-М".

Алексей Максимченко, HRD Linkos Group

Вюсал Талыбов, HRD Foundation Coffee Roasters

Ирина Сторчак, HR-директор UNI-LAMAN GROUP

Среди победителей также были отмечены:

Елена Артазей, член правления, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз.

Оксана Олейник, Chief Human Resources Officer "Киевстар"

Татьяна Петрук, Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест"

Роман Борисенко, руководитель дирекции HR и корпоративного управления ПриватБанка

Виктор Марченко, директор по персоналу Райффайзен Банка

Ирина Маковеева, директор департамента по работе с персоналом Сбербанка

Ирина Ситникова, HRD «Danone Украина»

Инна Печерица, HRD сети магазинов EVA и EVA.UA

Викторию Желдак, HRD Biosphere Corporation

Виталий Пахомов, директор по персоналу «Интерпайп»

Лариса Наконечная, директор направления «Люди и культура» «Филипп Моррис Украина

Ольга Волченко, директор департамента по работе с персоналом Delta Medical

Наталья Снимщикова, директор по управлению персоналом Асино в Украине и регионе UBA

Победители рейтингов были определены по оценкам экспертного жюри с учетом результатов онлайн-голосования, которое проходило на портале delo.ua в течение июня 2026 года.

В общей сложности в сотню лучших работодателей страны вошли системные банки, крупные агрохолдинги, ведущие фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности, международные бренды, крупные торговые сети и т.д. Полный список из 100 компаний, вошедших в рейтинг ” Лучшие работодатели 2026 года ” и список победителей среди HR-директоров опубликован на портале delo.ua.

Поздравляем победителей с заслуженными наградами!

Редакция журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua выражают искреннюю благодарность:

Генеральный партнер: Группа Нафтогаз – крупнейшая национальная группа компаний топливно-энергетического сектора Украины. Она обеспечивает полный цикл операций: от разведки и добычи нефти и газа до их транспортировки, хранения, переработки и поставки топлива бытовым потребителям и бизнесу.

Главные партнеры: OLX Работа, СК ИНГО, Арселор Миттал Кривой Рог, Тева в Украине.

Партнер мероприятия: AB InBev Efes Ukraine

Генеральный информационный партнер: 1+1 media

Гостеприимный партнер: DTEK Academy

Кофейный партнер события: Foundation Coffee Roasters

Водный партнер: Природная минеральная «Моршинская»

Сладкий партнер: ALVIVA GROUP

Алкогольный партнер: AZNAURI

Медиапартнеры: "Мы Украина", "Мы Украина+", рекламный холдинг "Мегаполис+", "КИЕВ24", Live Marketing, Reclen, Starlight Media, Infovision, медийный холдинг "Апостроф", Mediafusion, trueua , Hurma.work, ВС Медиа, HiTech Expert Украинский», «Деловая столица», Burda media Ukraine, Главком, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua , 44.ua , «Первый бизнес», Mind.ua , mc.today, InVenture, HR Liga, Worksafe.ua , Payspace Magazine, Европейская Бизнес Ассоциация, Clever Stuff.