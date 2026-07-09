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Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года

Лучшие работодатели 2026
Лучшие работодатели 2026

8 июля в Киеве на ежегодной конференции HR Wisdom Summit состоялась торжественная церемония награждения победителей Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года.

Рейтинги ежегодно проводятся журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и ведущим деловым порталом Delo.ua и уже стали ожидаемым событием для бизнес-сообщества Украины.

К участию в рейтинге лучших работодателей присоединились почти 200 компаний, а за место в ТОП-50 HR-директоров боролись более 100 профессионалов.

Провели церемонию награждения Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", Натали Новгородская, соучредитель UpPro School и организатор Soft Skills Summit , а также директор департамента личного страхования страховой компании INGO Марина Зварыч.

Фото 2 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 3 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 4 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 5 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 6 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 7 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 8 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 9 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 10 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 11 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 12 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 13 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 14 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 15 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 16 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 17 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 18 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 19 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 20 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 21 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 22 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 23 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 24 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 25 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 26 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 27 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 28 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 29 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 30 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 31 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 32 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 33 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 34 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 35 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 36 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 37 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 38 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 39 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 40 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 41 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 42 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 43 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 44 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 45 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 46 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 47 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 48 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 49 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
Фото 50 — Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года

Для получения персональных наград и наград для своих компаний на сцену поднимались:

  • Наталья Теряхина, HRD Kernel
  • Виктория Кондрашихина, директор по персоналу "Фармак"
  • Екатерина Залозных, директор по персоналу АрселорМиттал Кривой Рог .
  • Анна Зарипова, директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры Империал Брендс Продакшн Украина
  • Татьяна Костюченко, HRD, заместитель председателя правления ПУМБ
  • Евгения Кузьминская, HRD ОККО
  • Екатерина Цибур, HRD сети NOVUS
  • Светлана Мозгова, директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарта-Киев"
  • Анастасия Громова, HRD МХП
  • Владислав Шалабаев, HRD Premier Food Group
  • Екатерина Харчун, старший специалист по работе с талантами Тева в Украине
  • Юлия Титуренко, HRD Банк Южный.
  • Наталья Галунко, начальник департамента менеджмента персонала UKRSIBBANK BNP Paribas Group
  • Инна Мокровольская, директор по персоналу Credit Agricole Ukraine.
  • Ирина Романенко, директор департамента по работе с персоналом Континентал Фармерз Групп
  • Марьяна Кошарновская, старший менеджер по персоналу AB InBev Efes Украина
  • Ольга Мусийко, HR-директор 1+1 media
  • Алена Кавка, HRD Roshen
  • Полина Айдын, HRD CAPAROL Украина
  • Наталья Король, директор департамента управления персоналом и трансформации бизнеса ТАС Агро
  • Елена Большая, директор по управлению персоналом Sense Bank
  • София Чучупак, HRD Банка Кредит Днепр
  • Илона Пасечник, HRD ALVIVA GROUP
  • Татьяна Попова, Chief Human Resources Officer Uklon
  • Максим Яворский, исполнительный директор группы компаний VIDI
  • Олег Плахтий, HRD "Эпицентр-К"
  • Вячеслав Шумейко, директор департамента управления персоналом "Параллель-М".
  • Алексей Максимченко, HRD Linkos Group
  • Вюсал Талыбов, HRD Foundation Coffee Roasters
  • Ирина Сторчак, HR-директор UNI-LAMAN GROUP

Среди победителей также были отмечены:

  • Елена Артазей, член правления, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз.
  • Оксана Олейник, Chief Human Resources Officer "Киевстар"
  • Татьяна Петрук, Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест"
  • Роман Борисенко, руководитель дирекции HR и корпоративного управления ПриватБанка
  • Виктор Марченко, директор по персоналу Райффайзен Банка
  • Ирина Маковеева, директор департамента по работе с персоналом Сбербанка
  • Ирина Ситникова, HRD «Danone Украина»
  • Инна Печерица, HRD сети магазинов EVA и EVA.UA
  • Викторию Желдак, HRD Biosphere Corporation
  • Виталий Пахомов, директор по персоналу «Интерпайп»
  • Лариса Наконечная, директор направления «Люди и культура» «Филипп Моррис Украина
  • Ольга Волченко, директор департамента по работе с персоналом Delta Medical
  • Наталья Снимщикова, директор по управлению персоналом Асино в Украине и регионе UBA

Победители рейтингов были определены по оценкам экспертного жюри с учетом результатов онлайн-голосования, которое проходило на портале delo.ua в течение июня 2026 года.

В общей сложности в сотню лучших работодателей страны вошли системные банки, крупные агрохолдинги, ведущие фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности, международные бренды, крупные торговые сети и т.д. Полный список из 100 компаний, вошедших в рейтинг Лучшие работодатели 2026 года и список победителей среди HR-директоров опубликован на портале delo.ua.  

Поздравляем победителей с заслуженными наградами!

Редакция журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua выражают искреннюю благодарность:

Генеральный партнер: Группа Нафтогаз – крупнейшая национальная группа компаний топливно-энергетического сектора Украины. Она обеспечивает полный цикл операций: от разведки и добычи нефти и газа до их транспортировки, хранения, переработки и поставки топлива бытовым потребителям и бизнесу.

Главные партнеры: OLX Работа, СК ИНГО, Арселор Миттал Кривой Рог, Тева в Украине.

Партнер мероприятия: AB InBev Efes Ukraine

Генеральный информационный партнер: 1+1 media

Гостеприимный партнер: DTEK Academy

Кофейный партнер события: Foundation Coffee Roasters

Водный партнер: Природная минеральная «Моршинская»

Сладкий партнер: ALVIVA GROUP

Алкогольный партнер: AZNAURI

Медиапартнеры: "Мы Украина", "Мы Украина+", рекламный холдинг "Мегаполис+", "КИЕВ24", Live Marketing, Reclen, Starlight Media, Infovision, медийный холдинг "Апостроф", Mediafusion, trueua , Hurma.work, ВС Медиа, HiTech Expert Украинский», «Деловая столица», Burda media Ukraine, Главком, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua , 44.ua , «Первый бизнес», Mind.ua , mc.today, InVenture, HR Liga, Worksafe.ua , Payspace Magazine, Европейская Бизнес Ассоциация, Clever Stuff.

Источники: ТОП 100