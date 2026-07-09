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Награждены победители Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года
8 июля в Киеве на ежегодной конференции HR Wisdom Summit состоялась торжественная церемония награждения победителей Рейтингов "ТОП-100. Лучшие работодатели" и "ТОП-50 HRD" 2026 года.
Рейтинги ежегодно проводятся журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и ведущим деловым порталом Delo.ua и уже стали ожидаемым событием для бизнес-сообщества Украины.
К участию в рейтинге лучших работодателей присоединились почти 200 компаний, а за место в ТОП-50 HR-директоров боролись более 100 профессионалов.
Провели церемонию награждения Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", Натали Новгородская, соучредитель UpPro School и организатор Soft Skills Summit , а также директор департамента личного страхования страховой компании INGO Марина Зварыч.
Для получения персональных наград и наград для своих компаний на сцену поднимались:
- Наталья Теряхина, HRD Kernel
- Виктория Кондрашихина, директор по персоналу "Фармак"
- Екатерина Залозных, директор по персоналу АрселорМиттал Кривой Рог .
- Анна Зарипова, директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры Империал Брендс Продакшн Украина
- Татьяна Костюченко, HRD, заместитель председателя правления ПУМБ
- Евгения Кузьминская, HRD ОККО
- Екатерина Цибур, HRD сети NOVUS
- Светлана Мозгова, директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарта-Киев"
- Анастасия Громова, HRD МХП
- Владислав Шалабаев, HRD Premier Food Group
- Екатерина Харчун, старший специалист по работе с талантами Тева в Украине
- Юлия Титуренко, HRD Банк Южный.
- Наталья Галунко, начальник департамента менеджмента персонала UKRSIBBANK BNP Paribas Group
- Инна Мокровольская, директор по персоналу Credit Agricole Ukraine.
- Ирина Романенко, директор департамента по работе с персоналом Континентал Фармерз Групп
- Марьяна Кошарновская, старший менеджер по персоналу AB InBev Efes Украина
- Ольга Мусийко, HR-директор 1+1 media
- Алена Кавка, HRD Roshen
- Полина Айдын, HRD CAPAROL Украина
- Наталья Король, директор департамента управления персоналом и трансформации бизнеса ТАС Агро
- Елена Большая, директор по управлению персоналом Sense Bank
- София Чучупак, HRD Банка Кредит Днепр
- Илона Пасечник, HRD ALVIVA GROUP
- Татьяна Попова, Chief Human Resources Officer Uklon
- Максим Яворский, исполнительный директор группы компаний VIDI
- Олег Плахтий, HRD "Эпицентр-К"
- Вячеслав Шумейко, директор департамента управления персоналом "Параллель-М".
- Алексей Максимченко, HRD Linkos Group
- Вюсал Талыбов, HRD Foundation Coffee Roasters
- Ирина Сторчак, HR-директор UNI-LAMAN GROUP
Среди победителей также были отмечены:
- Елена Артазей, член правления, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз.
- Оксана Олейник, Chief Human Resources Officer "Киевстар"
- Татьяна Петрук, Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест"
- Роман Борисенко, руководитель дирекции HR и корпоративного управления ПриватБанка
- Виктор Марченко, директор по персоналу Райффайзен Банка
- Ирина Маковеева, директор департамента по работе с персоналом Сбербанка
- Ирина Ситникова, HRD «Danone Украина»
- Инна Печерица, HRD сети магазинов EVA и EVA.UA
- Викторию Желдак, HRD Biosphere Corporation
- Виталий Пахомов, директор по персоналу «Интерпайп»
- Лариса Наконечная, директор направления «Люди и культура» «Филипп Моррис Украина
- Ольга Волченко, директор департамента по работе с персоналом Delta Medical
- Наталья Снимщикова, директор по управлению персоналом Асино в Украине и регионе UBA
Победители рейтингов были определены по оценкам экспертного жюри с учетом результатов онлайн-голосования, которое проходило на портале delo.ua в течение июня 2026 года.
В общей сложности в сотню лучших работодателей страны вошли системные банки, крупные агрохолдинги, ведущие фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности, международные бренды, крупные торговые сети и т.д. Полный список из 100 компаний, вошедших в рейтинг ” Лучшие работодатели 2026 года ” и список победителей среди HR-директоров опубликован на портале delo.ua.
Поздравляем победителей с заслуженными наградами!
Редакция журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua выражают искреннюю благодарность:
Генеральный партнер: Группа Нафтогаз – крупнейшая национальная группа компаний топливно-энергетического сектора Украины. Она обеспечивает полный цикл операций: от разведки и добычи нефти и газа до их транспортировки, хранения, переработки и поставки топлива бытовым потребителям и бизнесу.
Главные партнеры: OLX Работа, СК ИНГО, Арселор Миттал Кривой Рог, Тева в Украине.
Партнер мероприятия: AB InBev Efes Ukraine
Генеральный информационный партнер: 1+1 media
Гостеприимный партнер: DTEK Academy
Кофейный партнер события: Foundation Coffee Roasters
Водный партнер: Природная минеральная «Моршинская»
Сладкий партнер: ALVIVA GROUP
Алкогольный партнер: AZNAURI
Медиапартнеры: "Мы Украина", "Мы Украина+", рекламный холдинг "Мегаполис+", "КИЕВ24", Live Marketing, Reclen, Starlight Media, Infovision, медийный холдинг "Апостроф", Mediafusion, trueua , Hurma.work, ВС Медиа, HiTech Expert Украинский», «Деловая столица», Burda media Ukraine, Главком, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua , 44.ua , «Первый бизнес», Mind.ua , mc.today, InVenture, HR Liga, Worksafe.ua , Payspace Magazine, Европейская Бизнес Ассоциация, Clever Stuff.