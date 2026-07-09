Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року

8 липня у Києві під час щорічної конференції HR Wisdom Summit відбулася урочиста церемонія нагородження переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року.

Рейтинги щорічно проводяться Журналом “ТОП-100. Рейтинги найбільших” та провідним діловим порталом Delo.ua та вже стали очікуваною подією для бізнес-спільноти України.

До участі в рейтингу найкращих роботодавців долучилися майже 200 компаній, а за місце у ТОП-50 HR-директорів змагалися понад 100 професіоналів.

Провели церемонію нагородження Юрій Гусєв, головний редактор журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших”, Наталі Новгородська, співзасновниця UpPro School та організаторка Soft Skills Summi, а також директорка департаменту особистого страхування страхової компанії INGO Марина Зварич.

Для отримання персональних нагород, та нагород для своїх компаній на сцену підіймалися:

Наталія Теряхіна, HRD Kernel

Вікторія Кондрашихіна, директорка з персоналу “Фармак”

Катерина Залозних, директорка з персоналу АрселорМіттал Кривий Ріг .

Анна Заріпова, директорка департаменту підтримки людей та корпоративної культури Імперіал Брендс Продакшн Україна

Імперіал Брендс Продакшн Україна Тетяна Костюченко, HRD, заступниця голови правління ПУМБ

Євгенія Кузьминська, HRD ОККО

Катерина Цибур, HRD мережі NOVUS

Світлана Мозгова, директорка з роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій “Астарта-Київ”

Анастасія Громова, HRD МХП

Владислав Шалабаєв, HRD Premier Food Group

Катерина Харчун, старша фахівчиня з роботи з талантами Тева в Україні

Юлія Тітуренко, HRD Банку Південний.

Наталія Галунко, начальниця департаменту менеджменту персоналу UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Інна Мокровольська, директорка з персоналу Credit Agricole Ukraine.

Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом Контінентал Фармерз Груп

Мар'яна Кошарновська, старша менеджерка з персоналу AB InBev Efes Україна

Ольга Мусійко, HR-директорка 1+1 media

Альона Кавка, HRD Roshen

Поліна Айдин, HRD CAPAROL Україна

Наталя Король, директорка департаменту управління персоналом та трансформації бізнесу ТАС Агро

Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank

Софія Чучупак, HRD Банку Кредит Дніпро

Ілона Пасічник, HRD ALVIVA GROUP

Тетяна Попова, Chief Human Resources Officer Uklon

Максим Яворський, виконавчий директор групи компаній VIDI

Олег Плахтій, HRD “Епіцентр-К”

В'ячеслав Шумейко, директор департаменту управління персоналом “Паралель-М”.

Олексій Максимченко, HRD Linkos Group

Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters

Ірина Сторчак, HR-директорка UNI-LAMAN GROUP

Серед переможців також були відзначені:

Олена Артазей, Член правління, директор з людського капіталу Групи Нафтогаз.

Оксана Олійник, Chief Human Resources Officer “Київстар”

Тетяна Петрук, Директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи “Метінвест”

Роман Борисенко, керівник дирекції HR та корпоративного управління Приватбанку

Віктор Марченко, директора з персоналу Райффайзен Банку

Ірина Маковєєва, директорка департаменту по роботі з персоналом Ощадбанку

Ірина Ситнікова, HRD «Danone Україна»

Інна Печериця, HRD мережі магазинів EVA та EVA.UA

Вікторію Желдак, HRD Biosphere Corporation

Віталій Пахомов, директор з персоналу «Інтерпайп»

Лариса Наконечна, директорка напряму «Люди і культура» «Філіп Морріс Україн

Ольга Волченко, директорка департаменту по роботі з персоналом Delta Medical

Наталія Снімщікова, директорка з управління персоналом Асіно в Україні та регіоні UBA

Переможців рейтингів було визначено за оцінками експертного журі з урахуванням результатів онлайн-голосування, яке проходило на порталі delo.ua протягом червня 2026 року.

Загалом до сотні найкращих роботодавців країни увійшли системні банки, великі агрохолдинги, провідні фармацевтичні компанії, підприємства харчової промисловості, міжнародні бренди, великі торгові мережі тощо.Повний перелік зі 100 компаній, що увійшли до рейтингу ”Найкращі роботодавці 2026 року” та перелік переможців серед HR-директорів опубліковано на порталі delo.ua.

Вітаємо переможців із заслуженими нагородами!

Редакція журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших” та діловий портал delo.ua висловлюють щиру подяку:

Генеральний партнер: Група НафтогазГрупа Нафтогаз — найбільша національна група компаній паливно-енергетичного сектору України. Вона забезпечує повний цикл операцій: від розвідки та видобутку нафти й газу до їх транспортування, зберігання, переробки та постачання палива побутовим споживачам і бізнесу.

Головні партнери: OLX Робота, СК ІНГО, Арселор Міттал Кривий Ріг, Тева в Україні

Партнер заходу: AB InBev Efes Ukraine

Генеральний інформаційний партнер: 1+1 media

Гостинний партнер: DTEK Academy

Кавовий партнер події: Foundation Coffee Roasters

Водний партнер: Природна мінеральна «Моршинська»

Солодкий партнер: ALVIVA GROUP

Алкогольний партнер: AZNAURI

Медіапартнери: «Ми Україна», «Ми Україна+», рекламний холдинг «Мегаполіс+», «КИЇВ24», Live Marketing, Reclen, Starlight Media, Infovision, медійний холдинг «Апостроф», Mediafusion, trueua, Hurma.work, ВС Медіа, HiTech Expert, Kyiv 1, Logist.fm, «Комерсант Український», «Ділова столиця», Burda media Ukraine, Главком, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, «Перший бізнесовий», Mind.ua, mc.today, InVenture, HR Liga, Worksafe.ua, Payspace Magazine, Європейська Бізнес Асоціація , Clever Stuff.