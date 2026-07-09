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Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року

Найкращі роботодавці 2026
Найкращі роботодавці 2026

8 липня у Києві під час щорічної конференції HR Wisdom Summit відбулася урочиста церемонія нагородження переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці”  та “ТОП-50 HRD” 2026 року.

Рейтинги щорічно проводяться Журналом “ТОП-100. Рейтинги найбільших” та провідним діловим порталом Delo.ua та вже стали очікуваною подією для бізнес-спільноти України.  

До участі в рейтингу найкращих роботодавців долучилися майже 200 компаній, а за місце у ТОП-50 HR-директорів змагалися понад 100 професіоналів. 

Провели церемонію нагородження  Юрій Гусєв, головний редактор журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших”, Наталі Новгородська, співзасновниця UpPro School та організаторка Soft Skills Summi, а також директорка департаменту особистого страхування страхової компанії INGO Марина Зварич.

Фото 2 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 3 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 4 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 5 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 6 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 7 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 8 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 9 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 10 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 11 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 12 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 13 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 14 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 15 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 16 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 17 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 18 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 19 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 20 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 21 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 22 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 23 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 24 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 25 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 26 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 27 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 28 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 29 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 30 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 31 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 32 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 33 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 34 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 35 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 36 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 37 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 38 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 39 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 40 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 41 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 42 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 43 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 44 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 45 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 46 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 47 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 48 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 49 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року
Фото 50 — Нагороджено переможців Рейтингів “ТОП-100. Найкращі роботодавці” та “ТОП-50 HRD” 2026 року

Для отримання персональних нагород, та нагород для своїх компаній на сцену підіймалися:

  • Наталія Теряхіна, HRD Kernel
  • Вікторія Кондрашихіна, директорка з персоналу “Фармак”
  • Катерина Залозних, директорка з персоналу АрселорМіттал Кривий Ріг.
  • Анна Заріпова, директорка департаменту підтримки людей та корпоративної культури Імперіал Брендс Продакшн Україна
  • Тетяна Костюченко, HRD, заступниця голови правління ПУМБ
  • Євгенія Кузьминська, HRD ОККО
  • Катерина Цибур, HRD мережі NOVUS
  • Світлана Мозгова, директорка з роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій “Астарта-Київ”
  • Анастасія Громова, HRD МХП
  • Владислав Шалабаєв, HRD Premier Food Group 
  • Катерина Харчун, старша фахівчиня з роботи з талантами Тева в Україні
  • Юлія Тітуренко, HRD Банку Південний.
  • Наталія Галунко, начальниця департаменту менеджменту персоналу UKRSIBBANK BNP Paribas Group
  • Інна Мокровольська, директорка з персоналу Credit Agricole Ukraine.
  • Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом Контінентал Фармерз Груп
  • Мар'яна Кошарновська, старша менеджерка з персоналу AB InBev Efes Україна
  • Ольга Мусійко, HR-директорка 1+1 media
  • Альона Кавка, HRD Roshen
  • Поліна Айдин, HRD CAPAROL Україна
  • Наталя Король, директорка департаменту управління персоналом та трансформації бізнесу ТАС Агро
  • Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank
  • Софія Чучупак, HRD Банку Кредит Дніпро
  • Ілона Пасічник, HRD ALVIVA GROUP
  • Тетяна Попова, Chief Human Resources Officer Uklon
  • Максим Яворський, виконавчий директор групи компаній VIDI
  • Олег Плахтій, HRD “Епіцентр-К”
  • В'ячеслав Шумейко, директор департаменту управління персоналом “Паралель-М”.
  • Олексій Максимченко, HRD Linkos Group
  • Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters
  • Ірина Сторчак, HR-директорка UNI-LAMAN GROUP

Серед переможців також були відзначені:  

  • Олена Артазей, Член правління, директор з людського капіталу Групи Нафтогаз.
  • Оксана Олійник, Chief Human Resources Officer “Київстар” 
  • Тетяна Петрук, Директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи “Метінвест”
  • Роман Борисенко, керівник дирекції HR та корпоративного управління Приватбанку
  •  Віктор Марченко, директора з персоналу Райффайзен Банку 
  • Ірина Маковєєва, директорка департаменту по роботі з персоналом Ощадбанку
  • Ірина Ситнікова, HRD «Danone Україна» 
  • Інна Печериця, HRD мережі магазинів EVA та EVA.UA
  • Вікторію Желдак, HRD Biosphere Corporation 
  • Віталій Пахомов, директор з персоналу «Інтерпайп» 
  • Лариса Наконечна, директорка напряму «Люди і культура» «Філіп Морріс Україн
  • Ольга Волченко, директорка департаменту по роботі з персоналом Delta Medical
  • Наталія Снімщікова, директорка з управління персоналом Асіно в Україні та регіоні UBA

Переможців рейтингів було визначено за оцінками експертного журі з урахуванням результатів онлайн-голосування, яке проходило на порталі delo.ua протягом червня 2026 року.

Загалом до сотні найкращих роботодавців країни увійшли системні банки, великі агрохолдинги, провідні фармацевтичні компанії, підприємства харчової промисловості, міжнародні бренди, великі торгові мережі тощо.Повний перелік зі 100 компаній, що увійшли до рейтингу Найкращі роботодавці 2026 року та перелік переможців серед HR-директорів опубліковано на порталі delo.ua. 

Вітаємо переможців із заслуженими нагородами!

Редакція журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших” та діловий портал delo.ua висловлюють щиру подяку:

Генеральний партнер: Група НафтогазГрупа Нафтогаз — найбільша національна група компаній паливно-енергетичного сектору України. Вона забезпечує повний цикл операцій: від розвідки та видобутку нафти й газу до їх транспортування, зберігання, переробки та постачання палива побутовим споживачам і бізнесу.

Головні партнери: OLX Робота, СК ІНГО, Арселор Міттал Кривий Ріг, Тева в Україні

Партнер заходу: AB InBev Efes Ukraine

Генеральний інформаційний партнер: 1+1 media

Гостинний партнер: DTEK Academy

Кавовий партнер події: Foundation Coffee Roasters

Водний партнер: Природна мінеральна «Моршинська»

Солодкий партнер: ALVIVA GROUP

Алкогольний партнер: AZNAURI

Медіапартнери: «Ми Україна», «Ми Україна+», рекламний холдинг «Мегаполіс+», «КИЇВ24», Live Marketing,  Reclen, Starlight Media,  Infovision, медійний холдинг «Апостроф»,  Mediafusion, trueua, Hurma.work, ВС Медіа, HiTech Expert, Kyiv 1, Logist.fm, «Комерсант Український», «Ділова столиця», Burda media Ukraine, Главком, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, «Перший бізнесовий», Mind.ua,  mc.today, InVenture, HR Liga, Worksafe.ua, Payspace Magazine,   Європейська Бізнес Асоціація , Clever Stuff.

Джерела: ТОП 100