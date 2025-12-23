Запланована подія 2

Налоговая проиграла суд владельцу АЗС в Днепропетровской области

судебный молоток
Налоговая проиграла суд владельцу АЗС в Днепропетровской области / Depositphotos

Суд возобновил лицензию ООО «П. Ритейл» на розничную торговлю горючим, признав действия Государственной налоговой службы безосновательными.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в реестре судебных решений Украины, сообщает "Нафторинок".

Детали дела

В апреле этого года ООО «П. Ритейл», владельцами которого являются Константин Коцеруба и Виталий Яковенко, обратился в суд с иском к ГУ ГНС в Днепропетровской области, в котором просило признать противоправным и отменить решение о прекращении действия лицензии на право розничной торговли горючим на АЗС в поселке Слобожанское.

Истец утверждал, что выводы контролирующего органа относительно несоответствия данных в реестрах и документах фактическим обстоятельствам ошибочны.

Отмечается, что налоговики провели проверку на АЗС. В акте проверки отмечено, что данные об объеме резервуаров не соответствовали разрешению Государственной службы по труду. В частности, один из резервуаров имел фактическую емкость 8,487 м³, в то время как в справке ООО «П. Ритейл» отметило 9 м³, что соответствует техническому паспорту резервуара и фактической возможности его использования.

Решение суда

Суд установил, что проверка не учла реальные технические данные резервуара, а выводы акта были сделаны без полной выяснения обстоятельств.

ГУ ГНС в Днепропетровской области не предоставило доказательств правомерности своего решения.

Учитывая все обстоятельства, суд пришел к выводу, что решение безосновательным и противоправным. Следовательно, признано противоправным и отменено решение о прекращении действия лицензии. Кроме того, за счет налоговой взыскано 3 тыс. грн судебного сбора.

Напомним, правительство должно до 1 февраля 2026 сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них — от легализации до демонтажа и привлечения виновных к ответственности.

Автор:
Светлана Манько