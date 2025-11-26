В Украине сформируют полный список нелегальных АЗС до 1 февраля

Правительство должно до 1 февраля 2026 сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них — от легализации до демонтажа и привлечения виновных к ответственности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, рынок показывает результат: в последние годы топливная отрасль демонстрирует рост уплаты налогов и эффективную детенизацию.

Однако остается ряд системных проблем — заниженные зарплаты по сетям, неравномерная уплата налогов и массовое функционирование нелегальных АЗС.

"Ситуация сейчас с нелегальными АЗС критическая: из проверенных моими помощниками нелегальных АЗС лишь несколько закрыты, часть продолжает работать даже после проверок. В ряде областей правоохранительные органы фактически не показали результаты", - подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что именно поэтому на заседании возглавляемого им комитета было принято решение рекомендовать Государственной налоговой службе, Бюро экономической безопасности и Нацполиции:

провести полный аудит и установить все нелегальные АЗС;

обеспечить перевод нелегальных АЗС в легальную деятельность или их полное закрытие в случае отказа;

контролировать соблюдение минимальных зарплат всеми сетями АЗС и выдачу фискальных чеков;

ежемесячно публиковать данные об уплате налогов на 1 литр горючего и уровне зарплат в каждой сети.

Кроме того, комитет поручил правительству до 1 февраля 2026 сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них: от легализации до демонтажа и привлечения виновных к ответственности.

Ранее Гетманцев сообщал, что в Украине больше всего нелегальных АЗС находятся в пяти регионах: Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, с 1 октября сети АЗС вынуждены платить сотрудникам не менее 12–16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников.