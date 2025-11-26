Запланована подія 2

В Україні сформують повний перелік нелегальних АЗС до 1 лютого

азс
В Україні борються з нелегальними АЗС / Shutterstock

Уряд має до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них — від легалізації до демонтажу і притягнення винних до відповідальності.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ринок показує результат: за останні роки паливна галузь демонструє зростання сплати податків та ефективну детінізацію.

Однак залишається низка системних проблем — занижені зарплати в частині мереж, нерівномірна сплата податків та масове функціонування нелегальних АЗС.

"Ситуація зараз з нелегальними АЗС критична: з перевірених моїми помічниками нелегальних АЗС лише кілька закриті, частина продовжує працювати навіть після перевірок. У низці областей правоохоронні органи фактично не показали результатів", - наголосив Гетманцев.

Він додав, що саме тому на засіданні очолюваного ним комітету було прийнято рішення рекомендувати Державній податковій службі, Бюро економічної безпеки і Нацполіціі:

  • провести повний аудит і встановити всі нелегальні АЗС; 
  • забезпечити переведення нелегальних АЗС у легальну діяльність або їх повне закриття у разі відмови; 
  • контролювати дотримання мінімальних зарплат всіма мережами АЗС та видачу фіскальних чеків;
  • щомісяця публікувати дані про сплату податків на 1 літр пального та рівень зарплат у кожній мережі.

Крім того, комітет доручив уряду до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них: від легалізації до демонтажу і притягнення винних до відповідальності.

Раніше Гетманцев повідомляв, що в Україні найбільше нелегальних АЗС знаходяться у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, з 1 жовтня мережі АЗС змушені платити співробітникам не менше 12-16 тис. грн. Цей закон ухвалили, щоб закрити лазівку, що дозволяла мережам АЗС оптимізувати податки, занижуючи офіційний рівень зарплатні працівників.

Автор:
Світлана Манько