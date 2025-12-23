Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податкова програла суд власнику АЗС у Дніпропетровській області

судовий молоток
Податкова програла суд власнику АЗС на Дніпропетровщині / Depositphotos

Суд поновив ліцензію ТОВ «П. Рітейл» на роздрібну торгівлю пальним, визнавши дії Державної податкової служби безпідставними.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в реєстрі судових рішень України, повідомляє "Нафторинок".

Деталі справи

У квітні цього року ТОВ «П. Рітейл» , власниками якого є Костянтин Коцеруба та Віталій Яковенко, звернулося до суду з позовом до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, у якому просило визнати протиправним та скасувати рішення про припинення дії ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на АЗС у селищі Слобожанське.

Позивач стверджував, що висновки контролюючого органу щодо невідповідності даних у реєстрах та документах фактичним обставинам є помилковими.

Зазначається, що податківці провели перевірку на АЗС. В акті перевірки зазначено, що дані про обсяг резервуарів не відповідали дозволу Державної служби з питань праці. Зокрема, один з резервуарів мав фактичну місткість 8,487 м³, тоді як у довідці ТОВ «П. Рітейл» зазначило 9 м³, що відповідає технічному паспорту резервуару і фактичній можливості його використання.

Рішення суду

Суд встановив, що перевірка не врахувала реальні технічні дані резервуару, а висновки акту були зроблені без повного з’ясування обставин.

 ГУ ДПС у Дніпропетровській області не надало доказів правомірності свого рішення.

Враховуючи всі обставини, суд дійшов висновку, що рішення є безпідставним та протиправним. Відтак визнано протиправним та скасовано рішення про припинення дії ліцензії. Крім того, за рахунок податкової стягнуто 3 тис. грн судового збору.

Нагадаємо, уряд має до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них — від легалізації до демонтажу і притягнення винних до відповідальності.

Автор:
Світлана Манько