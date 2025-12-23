Податкова програла суд власнику АЗС у Дніпропетровській області

Суд поновив ліцензію ТОВ «П. Рітейл» на роздрібну торгівлю пальним, визнавши дії Державної податкової служби безпідставними.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в реєстрі судових рішень України, повідомляє "Нафторинок".

Деталі справи

У квітні цього року ТОВ «П. Рітейл» , власниками якого є Костянтин Коцеруба та Віталій Яковенко, звернулося до суду з позовом до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, у якому просило визнати протиправним та скасувати рішення про припинення дії ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на АЗС у селищі Слобожанське.

Позивач стверджував, що висновки контролюючого органу щодо невідповідності даних у реєстрах та документах фактичним обставинам є помилковими.

Зазначається, що податківці провели перевірку на АЗС. В акті перевірки зазначено, що дані про обсяг резервуарів не відповідали дозволу Державної служби з питань праці. Зокрема, один з резервуарів мав фактичну місткість 8,487 м³, тоді як у довідці ТОВ «П. Рітейл» зазначило 9 м³, що відповідає технічному паспорту резервуару і фактичній можливості його використання.

Рішення суду

Суд встановив, що перевірка не врахувала реальні технічні дані резервуару, а висновки акту були зроблені без повного з’ясування обставин.

ГУ ДПС у Дніпропетровській області не надало доказів правомірності свого рішення.

Враховуючи всі обставини, суд дійшов висновку, що рішення є безпідставним та протиправним. Відтак визнано протиправним та скасовано рішення про припинення дії ліцензії. Крім того, за рахунок податкової стягнуто 3 тис. грн судового збору.

Нагадаємо, уряд має до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них — від легалізації до демонтажу і притягнення винних до відповідальності.