Налоговые льготы для прифронтовых аграриев: власти ищут баланс поддержки

Парламент и профильные аграрные ассоциации работают над законопроектом, который должен снизить налоговую нагрузку на аграриев в зонах активных боевых действий и на оккупационных территориях. Ключевая инициатива предусматривает уменьшение минимального налогового обязательства до 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Общественное радио.

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук отмечает, что документ нуждается в тщательной доработке, чтобы не ухудшить состояние бизнеса.

Противоречивые нормы и вопросы фортификаций

Несмотря на положительные намерения, эксперты указывают на определенные риски и нерешенные проблемы:

Риск начисления налогов: по действующему законодательству на территориях активных боевых действий МНС пока вообще не начисляется. Новая инициатива о «50%» может случайно заставить аграриев платить там, где раньше была нулевая ставка.

Земли под фортификациями: значительная часть угодий с 2014 года и особенно после 2022 используется для оборонных сооружений. Юридически эти земли остаются за фермерами, которые вынуждены платить за них налоги и аренду, не имея возможности их возделывать.

Ожидание решений: аграрное сообщество ожидает от Кабмина и Минобороны механизм компенсации расходов на использование земель под фортификации. Этот вопрос уже обсуждался на уровне премьер-министра.

Напомним, Кабмин вводит механизм поддержки рискованного земледелия . Программа включает военный и природно-климатический компонент, что особенно важно во время пятой посевной кампании в условиях войны.