Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговые льготы для прифронтовых аграриев: власти ищут баланс поддержки

комбайн
В Раде и правительстве ищут баланс поддержки аграриев / Unsplash

Парламент и профильные аграрные ассоциации работают над законопроектом, который должен снизить налоговую нагрузку на аграриев в зонах активных боевых действий и на оккупационных территориях. Ключевая инициатива предусматривает уменьшение минимального налогового обязательства  до 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Общественное радио.

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук отмечает, что документ нуждается в тщательной доработке, чтобы не ухудшить состояние бизнеса.

Противоречивые нормы и вопросы фортификаций

Несмотря на положительные намерения, эксперты указывают на определенные риски и нерешенные проблемы:

  • Риск начисления налогов: по действующему законодательству на территориях активных боевых действий МНС пока вообще не начисляется. Новая инициатива о «50%» может случайно заставить аграриев платить там, где раньше была нулевая ставка.
  • Земли под фортификациями: значительная часть угодий с 2014 года и особенно после 2022 используется для оборонных сооружений. Юридически эти земли остаются за фермерами, которые вынуждены платить за них налоги и аренду, не имея возможности их возделывать.
  • Ожидание решений: аграрное сообщество ожидает от Кабмина и Минобороны механизм компенсации расходов на использование земель под фортификации. Этот вопрос уже обсуждался на уровне премьер-министра.

Напомним, Кабмин вводит механизм поддержки рискованного земледелия . Программа включает военный и природно-климатический компонент, что особенно важно во время пятой посевной кампании в условиях войны.

Автор:
Максим Кольц