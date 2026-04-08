Податкові пільги для прифронтових аграріїв: влада шукає баланс підтримки

Парламент і профільні аграрні асоціації працюють над законопроєктом, який має знизити податкове навантаження на аграріїв у зонах активних бойових дій та на територіях, що були в окупації. Ключова ініціатива передбачає зменшення мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) до 50%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Громадське радіо.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук зазначає, що документ потребує ретельного доопрацювання, аби не погіршити стан бізнесу.

Суперечливі норми та питання фортифікацій

Попри позитивні наміри, експерти вказують на певні ризики та невирішені проблеми:

Ризик нарахування податків: за чинним законодавством на територіях активних бойових дій МПЗ наразі взагалі не нараховується. Нова ініціатива про «50%» може випадково змусити аграріїв платити там, де раніше була нульова ставка.

Землі під фортифікаціями: значна частина угідь з 2014 року та особливо після 2022-го використовується для оборонних споруд. Юридично ці землі залишаються за фермерами, які змушені сплачувати за них податки та оренду, не маючи змоги їх обробляти.

Очікування рішень: аграрна спільнота очікує від Кабміну та Міноборони механізму компенсації витрат за використання земель під фортифікації. Це питання вже обговорювалося на рівні прем’єр-міністерки.

Нагадаємо, Кабмін запроваджує механізм підтримки ризикованого землеробства. Програма включає воєнний та природно-кліматичний компоненти, що особливо важливо під час п'ятої посівної кампанії в умовах війни.