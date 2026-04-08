Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податкові пільги для прифронтових аграріїв: влада шукає баланс підтримки

комбайн
У Раді та уряді шукають баланс підтримки аграріїв / Unsplash

Парламент і профільні аграрні асоціації працюють над законопроєктом, який має знизити податкове навантаження на аграріїв у зонах активних бойових дій та на територіях, що були в окупації. Ключова ініціатива передбачає зменшення мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) до 50%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Громадське радіо.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук зазначає, що документ потребує ретельного доопрацювання, аби не погіршити стан бізнесу.

Суперечливі норми та питання фортифікацій

Попри позитивні наміри, експерти вказують на певні ризики та невирішені проблеми:

  • Ризик нарахування податків: за чинним законодавством на територіях активних бойових дій МПЗ наразі взагалі не нараховується. Нова ініціатива про «50%» може випадково змусити аграріїв платити там, де раніше була нульова ставка.
  • Землі під фортифікаціями: значна частина угідь з 2014 року та особливо після 2022-го використовується для оборонних споруд. Юридично ці землі залишаються за фермерами, які змушені сплачувати за них податки та оренду, не маючи змоги їх обробляти.
  • Очікування рішень: аграрна спільнота очікує від Кабміну та Міноборони механізму компенсації витрат за використання земель під фортифікації. Це питання вже обговорювалося на рівні прем’єр-міністерки.

Нагадаємо, Кабмін запроваджує механізм підтримки ризикованого землеробства. Програма включає воєнний та природно-кліматичний компоненти, що особливо важливо під час п'ятої посівної кампанії в умовах війни.

Автор:
Максим Кольц